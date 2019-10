Documentaire vraagt aandacht voor ruimte voor bomen in de stad

Beeld ANP

Bomen krijgen steeds minder de ruimte in onze stad. Hoewel er talloze boompjes worden geplant, krijgen deze zelden de ruimte om te volgroeien tot een volwaardige boom. Volgens de Bomenstichting moet dit anders. In een korte documentaire De stad als bos laten zij zien waarom bomen belangrijk zijn en hoe steden bomen ruimte kunnen bieden in het overvolle landschap.

Een grote boom biedt dezelfde verkoeling als twintig of soms zelfs dertig airco’s, wat in de stad hard nodig is. Tijdens warme dagen kan het tussen de gebouwen acht tot tien graden warmer zijn dan in het open landschap. Daarnaast zorgen bomen voor een natuurlijk ecosysteem dat beter om kan gaan met stortbuien, een fenomeen dat steeds vaker zorgt voor ondergelopen straten.

Bloempotten

Volgens de Bomenstichting worden nieuwe bomen op plekken geplaatst waar ze amper kunnen groeien. Bomen langs een kade kunnen niet wortelen richting het water, en onder de straat ligt riolering, waardoor naar die kant uitwaaieren ook niet mogelijk is.

De bomen leven dus als het ware in een bloempot. Hierdoor nemen ze in vergelijking met bomen die de vrije ruimte krijgen amper regenwater op, blijven ze klein en bieden ze niet de verkoeling die ze zouden kunnen bieden.

Jaarbeursplein

Wereldwijd wordt hard gewerkt aan initiatieven om bomen toch genoeg groeiruimte te bieden. Een optimistisch voorbeeld is de grote boom die geplaatst is op het Jaarbeursplein in Utrecht. Op het oog lijkt het een zeer gewone boom in een stedelijke omgeving - de bestrating loopt bijna tot de stam.

Maar onder de grond bevindt zich een stelsel van putten en gangen dat regenwater opvangt en bewaart in een reservoir. De boom kan in droge perioden terugvallen op dit reservoir van regenwater. Dit zorgt uiteindelijk voor een grotere boom, terwijl er geen grote open ruimte nodig is.

Iepenhoofdstad

Amsterdam scoort best goed als het op bomen aankomt. Voor elke drie inwoners staat er een boom in de stad. Dat is meer dan in bijvoorbeeld Parijs, waar voor elke 22 inwoners een boom staat. Naast de grote hoeveelheid bomen is Amsterdam ook nog eens de wereldwijde Iepenhoofdstad van de wereld.

Ook in Amsterdam is er ruimte voor bijzondere initiatieven. Volgens de Bomenstichting wordt er bijvoorbeeld in de Amsterdamse Rooseveltlaan druk gebouwd om een waterreservoir aan te leggen onder de trambaan.

Bekijk hier de documentaire De stad als bos.