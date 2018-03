Documentaire vertelt over wasserette-eigenaar West

In 1988 kwam Said (52) vanuit Asilah (Marokko) naar Nederland. Hij kon meteen aan de slag in de catering bij snackbar de Cantharel aan de Weesperstraat. Tien jaar later nam hij een wasserette in de Roelantstraat over. Weer een aantal jaren later vond hij 'een nog betere plek', nota bene bij hem om de hoek.



Zijn klandizie komt grotendeels uit Bos en Lommer, maar ook van buiten Amsterdam trekt de altijd opgetogen Saïd klanten. In de film is te zien hoe Saïd ondanks zijn drukke bestaan de tijd neemt voor klanten en daardoor een grote sociale rol speelt in de buurt.



Lees ook het interview met filmmaker Jacobien Schumacher: 'Het is inderdaad óók mijn verhaal'