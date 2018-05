Docu toont proefkonijnen atoomproeven VS

Regisseur-scenarist-cameraman Morgan Knibbe (29) maakte naam met zijn confronterende, compromisloze documentaire-essay Those Who Feel the Fire Burning.



De hypnotiserende, zeer geëngageerde film over vluchtelingen aan de rafelranden van Europa, verteld vanuit het perspectief van de geest van een verdronken bootvluchteling, ging in 2014 in wereldpremière op het Amsterdamse documentairefestival Idfa, waar hij werd genomineerd voor beste lange documentaire en beste Nederlandse documentaire; een jaar later won Knibbe twee Gouden Kalveren en werd zijn documentaire ingezonden voor de Oscars.



Cameraman

Na Those Who Feel the Fire Burning werkte Knibbe als cameraman, onder meer voor de Deense regisseur Mikala Krogh (A Year of Hope) en David Verbeek (An Impossibly Small Object) en begon hij met de research voor een peperdure, krankzinnig ambitieuze Amerikaanse speelfilm over een groep mannen die in de jaren vijftig meededen aan een grootschalig atoombomexperiment.



