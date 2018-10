Docu over Amsterdamse straattaal van vroeger en nu

Straattaal is van alle tijden, maar de laatste jaren is het stevig in opmars. Een smurfentaal - zoals eind jaren negentig in het Parool stond - kun je het al lang niet meer noemen. Er bestaat zelfs een woordenboek van de straattaal uit de Bijlmer: het Smibanese.



'Ik ga naar scorro, chala mam!' Jessica Swinkels hoorde haar kinderen steeds vaker woorden gebruiken die ze niet kende. Straattaal kwam haar leven binnen. Tegelijkertijd hoorde ze van de kilometers notariële archieven in het Stadsarchief met opgetekende volkstaal vol ruzies met scheldwoorden als 'Bonefluijter' en 'Canaille.'



Het was het begin van een korte documentaire over het fenomeen, die ze met Bob Witman maakte: 'Van bonefluijter tot faya, Amsterdamse straattaal vroeger en nu.'



