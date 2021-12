Dochter van Nobelprijswinnaar Desmond Tutu wordt predikant van kerk in Zuid

Mpho Andrea Tutu en partner Marceline van Furth, die hoogleraar infectieziekten is bij het Emma kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Beeld Getty Images

Met ingang van het nieuwe jaar gaat de anglicaanse priester Tutu één dag in de week aan de slag voor de kerk. Tutu treedt in de voetsporen van haar 90-jarige vader en is een actief voorvechtster van solidariteit en gelijkheid voor iedereen. Ze zet zich vooral in voor mensenrechten en jonge vrouwen.

Volgens Tutu, partner van hoogleraar infectieziekten Marceline van Furth van Amsterdam UMC, was het even zoeken naar een fijne ‘church home’ voor haar. “Ik denk dat ik mijn plekje bij Vrijburg wel heb gevonden. Ik voel mij in ieder geval zeer welkom.” Aangezien ze Engelstalige activiteiten organiseert, hoopt de predikant dat het bij de open geloofsgemeenschapskerk een ‘internationale community’ wordt. “Maar Nederlanders zijn ook van harte uitgenodigd, natuurlijk.”

Haar vader, Desmond Tutu, was de eerste zwarte aartsbisschop van de anglicaanse kerk in Kaapstad. In de jaren tachtig ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid. “Wat ik vooral heb geleerd van mijn vader is om de waarde in te zien van het bidden. En om hiervoor de tijd te nemen. Dat zou ik de bezoekers van de kerk dan ook graag willen meegeven.”

Tutu is enthousiast om al haar plannen vanaf januari in Amsterdam uit te werken. Zo organiseert ze onder andere één keer per week Bijbelstudies en start ze als host bij een maandelijkse podcast. De eerste aflevering staat in het teken van vergeving, waar ook haar boeken over gaan.