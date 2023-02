Docenten UvA: ‘Samenwerking met Shell is juist van belang voor de wetenschap’

Samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven uit de fossiele industrie zijn al lange tijd punt van discussie. Beeld WIktor Szymanowicz / Getty Images

Medewerkers van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica denken dat een samenwerking met bedrijven als Shell juist van belang is. Ze reageren kritisch op de beslissing van het universiteitsbestuur om voorlopig geen nieuwe projecten te beginnen met het olie- en gasbedrijf of ‘soortgelijke bedrijven.’

‘Bedrijven hebben veel kennis en faciliteiten die essentieel zijn om de resultaten van ons onderzoek op grote schaal toe te passen in de praktijk,’ schrijven de wetenschappers in het universiteitsblad Folia.

De brief is verstuurd naar aanleiding van het nieuwsbericht vorige week, waarin de UvA aankondigde geen nieuwe samenwerkingen te starten. Het College van Bestuur wilde eerst het gesprek met studenten en medewerkers hierover aangaan. Van nieuwe projecten komt het niet, zolang het debat gaande is.

‘Alle partners nodig’

De briefschrijvers ergeren zich aan deze instelling. Ze stellen dat overheid, wetenschap en samenleving ‘alle partners’ nodig hebben voor de energietransitie. ‘Gerichte samenwerkingen met doordachte doelen zijn sterker dan op voorhand uitsluiten van bedrijven.’

De zorgen over het klimaatprobleem zijn groot, ook onder de wetenschappers. Ze staan achter de energietransititie. ‘Wetenschappers proberen om nieuwe oplossingen te vinden, in samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Bedrijven hebben veel kennis en faciliteiten die essentieel zijn om de resultaten van ons onderzoek op grote schaal toe te passen in de praktijk.’

Discussie

Samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven uit de fossiele industrie zijn al lange tijd punt van discussie. Een deel van de medewerkers en studenten vindt dat bedrijven als Shell aan greenwashing doen door projecten op scholen te financieren op het gebied van groene energie. De UvA is bij vier projecten gericht op groene energie, waarbij Shell ook betrokken is.

Het onderwerp speelde drie weken geleden een belangrijke rol bij de bezetting van het Binnengasthuis van de Uva. De actievoerders willen dat de universiteit zijn banden met Shell verbreekt en transparanter is over samenwerkingen met bedrijven uit de fossiele industrie. Tientallen studenten deden eraan mee. De bezetting werd nog dezelfde dag door politie en ME beëindigd.

