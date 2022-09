Docenten As-Siddieqschool melden zich ziek uit protest tegen bestuur

Een dependance van Al Maes, de school waarvan een aantal docenten zich ziek hebben gemeld. Beeld Birgit Bijl

Het gaat om basisschool Al Maes in De Baarsjes, die net als Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord onder het As-Siddieqbestuur valt. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma wil dat het bestuur vertrekt wegens wanbeleid en heeft een zogenaamde aanwijzing aangekondigd, het zwaarste instrument dat hij tot zijn beschikking heeft. Het bestuur, verantwoordelijk voor de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam, maakt echter geen enkele aanstalten om op te stappen.

Dat valt slecht bij een aantal leraren en leraressen van Al Maes. Zij hebben zich ziek gemeld. De directeur van de school deed dat al eerder. Tot nu toe is het gelukt om voor alle groepen een leerkracht te vinden, blijkt uit een nieuwsbrief die interimdirecteur Thea Rentenaar donderdag aan de teamleden stuurde. Maar dat is niet eenvoudig, en er worden ook nieuwe docenten geworven.

‘Dat keuren we niet goed’

‘Helaas zijn er onder de leerkrachten die zich ziek hebben gemeld ook mensen die collega’s benaderen met het verzoek zich ook ziek te melden, omdat zij het niet eens zijn met de gang van zaken,’ schrijft Rentenaar in de nieuwsbrief. ‘Dat keuren we dus niet goed.’ Ze kondigt aan dat deze docenten zullen worden opgeroepen voor een gesprek, waarbij ook de bedrijfsarts ingeschakeld wordt, want ‘dit tolereren we niet’, aldus de interimdirecteur, die niet bereid is tot een toelichting – conform de lijn van het bestuur om geen enkel commentaar te geven.

Afgelopen week organiseerde het bestuur bijeenkomsten met ouders vanwege mediaberichten over de bestuurlijke onrust. Volgens een moeder van een leerling op Al Yaqoet, die anoniem wil blijven, is er onder ouders brede steun voor het bestuur. “De bestuurscrisis is voorbij doordat de rechter in juni heeft verklaard dat de huidige leden er rechtmatig zitten. Tegen de minister zou ik willen zeggen: geef het bestuur de kans de gebreken die de Onderwijsinspectie heeft geconstateerd te verhelpen. Veel ouders hebben er vertrouwen in.”

Onrechtmatige uitgaven

De bemoeienis van Wiersma is het gevolg van een kritisch inspectierapport over de scholen. Twee jaar geleden viel het bestuur in twee kampen uiteen, wat een verlammend effect had op de besluitvorming. Net als de inspectie is Wiersma niet overtuigd dat het bestuur de problemen kan oplossen. De As-Siddieqscholen moeten drie ton aan onrechtmatige uitgaven terugbetalen. Ook schort Wiersma 15 procent van de bekostiging door het rijk op.