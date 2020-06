‘Docent UvA valt jarenlang studenten lastig’

Beeld ANP XTRA

De studenten klagen over grensoverschrijdend gedrag. De docent zou zeer ‘aanrakerig’ zijn: hij kneedde hun schouders, hing te lang over hun heen, raakte met de hand de binnenkant van hun dijbeen en keek soms opvallend te lang naar de borsten van de vrouwen.

Ook verklaren ze dat alles bij hem in het teken staat van seks, en dat hij regelmatig seksuele grappen en opmerkingen over het uiterlijk van de studenten maakt. Zo complimenteert hij hen voor hun borsten in een jurkje en een stevigere student krijgt opmerkingen over haar gewicht. Zij zou niet geschikt zijn voor het vak vanwege haar omvang.

Er werden verschillende klachten ingediend bij de UvA. De faculteit deed twee interne onderzoeken naar de docent, die studenten uit binnen- en buitenland opleidt tot restauratoren voor grote musea over de hele wereld. Bij de onderzoeken werden de studenten niet gehoord. De docent kreeg in 2019 een officiële waarschuwing, maar is nog in functie.

De studenten begonnen allen tussen de 2012 en 2018 aan de vierjarige master. In de opleiding heeft een docent veel macht: de man, inmiddels in zijn zestiger jaren, bepaalt soms persoonlijk over de voortgang van de studenten en over de gewilde plekken in de post-master.

‘Beter dan seks’

“Alles was een aanleiding om het over seks te hebben,” zegt een van de studenten. “Toen ik een onschuldige opmerking over mooi papier maakte, reageerde hij direct met: ‘Beter dan seks.’ Hij heeft in het leger gezeten en ook dat was een dankbare bron. Soldaten die met een mitrailleur schieten, hebben allemaal een stijve, zei hij. Het voelde zo vies als hij dat tegen ons, vier jonge vrouwen, zei. Maar dat voelde hij totaal niet aan. Of misschien vond hij het lekker om ons te shockeren.”

De docent herkent zich in deze omschrijving, zegt hij tegen NRC. Hij maakt volgens zichzelf deel uit van een generatie die daar vrijelijk over spreekt. “Ik wil daarmee aangeven hoe mooi, interessant en spannend ik een papier vind. Ik ben dol op mijn vak en een grote liefhebber van papier, dat is zo.”

Ook zegt de docent zich in verschillende klachten te herkennen, maar dat ‘een aantal klachten mijns inziens uit de context is gehaald en een ander deel niet op waarheid berust.’

Het is niet de eerste keer dat de UvA in opspraak raakt door een docent die grensoverschrijdend verdrag vertoont. De afgelopen jaren speelde ook bij een andere opleiding een vergelijkbare zaak.