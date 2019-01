Docent TIO ontslagen na zoenen met student

De docenten hebben in het moment een verkeerde beslissing genomen Directeur Mark Duthler

De andere docent danste op hetzelfde feest té innig met een student en legde daarbij zijn handen op haar heupen. Een filmpje daarvan ging later rond op school. "Ook dat vinden we ontoelaatbaar gedrag, maar dansen zelf is nog geen grond voor ontslag. De docent heeft een waarschuwing gehad en is voor onbepaalde tijd geschorst."



Spijt

Hogeschool TIO is een particuliere onderwijsinstelling, met opleidingen als hotelmanagement, toerisme en business. De onderwijsinstelling heeft vestigingen in vijf steden, waaronder in Amsterdam.



De directeur betreurt de gebeurtenissen. "Het zijn allebei topdocenten. Ze hebben veel spijt van hun actie en zijn zich ervan bewust dat dit niet door de beugel kan. De docenten hebben in het moment zelf een verkeerde beslissing genomen."