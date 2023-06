Docent Peter brengt vreugde en verdriet met uitslag eindexamen: ‘Ze zijn zenuwachtiger dan voorgaande jaren’

Mentor Peter de Boer belt leerlingen van Havo de Hof over hun examenuitslag. Beeld Hannah Bults

Het is een achtbaan aan emoties op woensdagochtend in de directiekamer op Havo de Hof. Daar belt kunstenaar, docent kunst en mentor Peter de Boer zijn mentorleerlingen met het nieuws dat ze geslaagd of gezakt zijn. Stipt om 11.00 uur begint hij met bellen.

“Echt? Echt waar? Ik heb geen enkele onvoldoende? Serieus? Ik ben echt... Wow. Ik ben zo blij. Ik voel zoveel rust nu. Mijn dag kan niet meer stuk,” zegt een geslaagde scholier.

“Yes! Yes! Yes! Mama, ik ben geslaagd!” roept een ander door de telefoon. Een meisje hangt in de vreugde met gillende ouders om zich heen per ongeluk de telefoon op. Bij de leerling die definitief gezakt is, valt het stil. De scholier die voor zes vakken een 6 heeft gehaald, reageert uitgelaten: “Yeah, zesjescultuur all the way!”

Tussendoor klinkt ook: “Het spijt me, maar de persoon die u probeert te bellen, is niet bereikbaar.” Voicemail. De mentor belt gestaag door, want binnen het uur moeten alle 21 leerlingen gebeld zijn.

Een van de leerlingen met een fantastische cijferlijst (een 9,4 voor wiskunde) reageert slechts met ‘dankjewel’. De Boer: ‘Wil je niet gillen of schreeuwen? Je hebt het hartstikke goed gedaan.”

Cum laude

De 74 leerlingen die op Havo De Hof eindexamen of gedeeltelijk eindexamen doen, worden allemaal tussen 11.00 uur en 12.00 uur gebeld door een van de drie mentoren.

De Boer belt ‘gewoon’ de lijst af. “Als je de gezakten eerst belt en je krijgt iemand niet te pakken en die denkt vervolgens dat die geslaagd is, dat wil je echt niet.”

Het is door herkansingsmogelijkheden nog te vroeg om te zeggen hoeveel leerlingen er zijn geslaagd, maar directeur Jessica Jensen is trots. “We hebben gewoon drie leerlingen die cum laude zijn geslaagd!”

De 192.000 scholieren die dit jaar eindexamen doen, zijn de eerste lichting sinds corona die zonder extra coulance in de vorm van een herkansing of wegstrepen (duimregeling) moeten slagen.

“Ik heb wel het idee dat ze daardoor echt zenuwachtiger waren dan voorgaande jaren”, zegt De Boer.

Gescheurde milt

Voor sommigen zijn er éxtra obstakels. Zoals voor de scholier die onderweg naar een van haar eindexamens van haar VanMoof viel en haar milt scheurde. Zij kon de rest van haar eindexamens niet maken. Voor de uitslag van de drie vakken die ze maakte vóór haar ongeluk wordt ze gebeld. Alle drie voldoende. “Gelukkig,” reageert ze gelaten. De vakken die ze miste, gaat ze volgende week herkansen.

Alle geslaagde leerlingen worden om 16.00 uur op school verwacht om het te vieren met taart en om hun cijferlijst te ondertekenen. De herkansers en niet-geslaagden anderhalf uur eerder. Voor hen is er ruimte voor een individueel gesprek en zij kunnen met vakdocenten in gesprek over welk vak ze het best kunnen herkansen.

De Boer, die al twintig jaar in het onderwijs zit: “Het is ontzettend mooi om te zien dat leerlingen die in de eerste klas binnenkwamen nu uitvliegen. En ik ben heel benieuwd naar het pad dat ze gaan bewandelen. Hier sluiten de meesten nu een hoofdstuk af. Dat is bijzonder.”

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.