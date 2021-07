Docent Frans niet meer welkom op UvA vanwege grensoverschrijdend gedrag

Amsterdam, Roeterseiland, 28-04-2021, UVA weer open voor studenten Beeld Nina Schollaardt

Dat bevestigt een woordvoerder van de UvA na berichtgeving van NRC: “Het klopt dat de UvA, na extern onderzoek, heeft besloten dat deze docent niet meer aan de universiteit zal werken.” Verdere uitspraken doet de universiteit niet, vanwege de privacy van de betrokkenen.

De docent van de opleiding Franse taal en cultuur werd eind 2020 al op non-actief gesteld na ‘vertrouwelijke signalen’ van grensoverschrijdend gedrag. De UvA gaf adviesbureau Berenschot opdracht om onderzoek naar hem te doen. Om welke docent het gaat, wil de universiteit niet kwijt.

Klachtencommissie

Volgens NRC leidde een klacht van een student over de docent in 2017 tot een officiële klachtenprocedure. De klachtencommissie van de UvA oordeelde begin 2018 na hoorzittingen dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

Decaan Fred Weerman van de faculteit Geesteswetenschappen werd opgedragen de docent op zijn gedrag aan te spreken. Omdat er meer studenten waren met klachten over de docent, moest Weerman ook nagaan of nader onderzoek naar hem mogelijk was. Maar uit onderzoek van NRC vorig jaar bleek dat de UvA hier geen aanknopingspunten voor zag. De meldingen van andere studenten waren namelijk geen formele klachten, omdat zij anoniem wilden blijven. Dat kan niet bij een officiële klachtenprocedure.

De student die in 2017 de formele klacht over de docent indiende, zegt tegen het NRC dat ze opgelucht is dat haar oud-docent geen les meer kan geven.

Decaan Weerman

De docent Frans is niet de enige die aan de faculteit Geesteswetenschappen van ongewenst gedrag werd beschuldigd. In juni 2020 bleek uit extern onderzoek, ook na aanleiding van berichtgeving door NRC, dat een docent van de opleiding Conserveren en Restaureren jarenlang aanbleef, ondanks herhaaldelijke klachten over seksueel wangedrag. Hij zou zeer aanrakerig zijn en maakte seksueel getinte opmerkingen.

Dat in beide gevallen lange tijd geen actie werd ondernomen ondanks klachten, kwam FGW-decaan Fred Weerman duur te staan. In december 2020 eiste de Facultaire Studentenraad zijn onmiddellijke vertrek. Hij bleef aan, maar maakte in februari wel bekend dat hij geen tweede termijn als decaan zal vervullen. Hij stopt per 1 september.