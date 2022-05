‘Do’ K. (27) krijgt 15 jaar cel voor medeplichtigheid aan moord op Serdar Ay in Osdorp

Het leger werd ingezet om te zoeken naar een wapen dat is gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay. Beeld Nosh Neneh

Rechtbankvoorzitter Paul Waarts spreekt van ‘een gruwelijke moord waarvan de nabestaanden ontzettend veel leed ondervinden’. “Het is helemaal wrang dat het slachtoffer onschuldig was,” aldus Waarts. Serdar Ay reed in de auto van een crimineel, die hij even had geleend om eten te halen.

De rechtbank acht bewezen dat ‘Do’ K. het peilbaken heeft gekocht en geïnstalleerd waarmee de uiteindelijke schutters desbetreffende Volkswagen Polo konden volgen. Hij moet volgens de rechtbank hebben geweten dat het baken bedoeld was om het beoogde doelwit te kunnen doodschieten – hetgeen K. zelf stellig ontkent.

De rechters achten ook bewezen dat hij samen met drie anderen op 10 november 2020 een telecomwinkel in Alphen aan den Rijn overviel. De twee medewerkers werden met vuurwapens bedreigd, moesten hun telefoons inleveren en op hun knieën zitten met hun handen op hun hoofd, waarna de daders vluchtten met 128 telefoons en sleutelhangers. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar cel geëist.

De rechtbank wijst erop dat op medeplichtigheid van moord, ‘een van de zwaarste delicten in het wetboek van strafrecht’, maximaal twintig jaar staat. Dat ‘Do’ K. zelf op een dodenlijst staat en levensgevaar loopt, merken de rechters in hun vonnis op, maar ze verbinden daar geen conclusies aan in zijn voordeel of nadeel.

Nabestaanden van Ay reageerden opgelucht en emotioneel op de zware straf, een enkeling met een zacht applausje.