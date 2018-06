DNB: geen nieuwbouw, gewoon een renovatie

Er is bijna geen gebouw in Amsterdam dat meer is beschimpt en verguisd dan het door Marius Duintjer ontworpen hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) op het Frederiksplein.



De eerste demonstratie van Amsterdammers tegen de bank was twee jaar na de opening in 1968. Velen wilden dat het pand weer werd afgebroken. In plaats daarvan wordt het nu grondig gerenoveerd.



"Het gebouw zal weer toegankelijker worden voor publiek," zegt Gert Eijkelboom, architectuur-historicus en ict-architect bij DNB, die een boek schreef over de geschiedenis van de huisvesting van de bank.