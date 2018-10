DNB: 1 op de 5 huizen verkocht aan beleggers

21% In 2017 waren particuliere beleggers goed voor 21 procent van het aantal woningaankopen in de vier grote steden, een opvallend sterke stijging

Particuliere beleggers komen af op de snel stijgende huizenprijzen in Amsterdam, die meer mogelijkheden bieden op fikse rendementen dan de spaarrentes en minder riskant zijn dan de schommelende aandelenbeurzen. Ze verkopen de huizen weer door, of verhuren die aan expats of studenten.



Volgens kenners drijven beleggers zo de prijzen nog meer op. Knot neemt geen moreel standpunt in over beleggers. "Zolang we een vrije huizenmarkt hebben, is DNB agnost. Onze zorg is wel dat mensen een huis kopen dat zij niet kunnen betalen."



Omslag niet aanstaande

De spanning op de huizenmarkt is nog verder opgelopen, constateert DNB. De prijzen in Amsterdam liggen nu 35 procent boven de piek van 2008. 70 procent van de Amsterdamse woningen gaat ver boven de vraagprijs weg.



Volgens Knot komt Nederland 'enkele honderdduizenden woningen tekort', vooral in het middeldure segment.



Hij constateert dat het aanbod van nieuwe huizen 'erg traag op gang komt.' "Ik zou wat meer snelheid wensen." Een omslag op de woningmarkt zou risico's opleveren, maar is volgens Knot niet aanstaande, gezien de lage rente en de beperkte nieuwbouw. Wel verwacht hij een afzwakking van de prijsstijgingen. "Minder mensen kunnen dit nog betalen."