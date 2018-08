Dj Headhunterz delft onderspit tegen 'fiscalist van de sterren'

Hij had de fiscalist aangeklaagd omdat die zijn zorgplicht zou hebben geschonden, maar de rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee.



B. had DJ Headhunterz (pseudoniem van Willem Rebergen) geadviseerd buitenlandse vennootschappen, onder meer op Cyprus, op te richten om inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Daarbij moest de artiest op papier naar het buitenland verhuizen, maar hij bleef in Nederland wonen.



'Fiscalist van de sterren'

Rebergen stapte uiteindelijk zelf naar de Belastingdienst om schoon schip te maken. Tijdens de zaak tegen B. voerde hij aan dat hij door diens adviezen flinke schade had geleden. Maar volgens de rechtbank heeft de fiscalist 'bekwaam' gehandeld. B. hoeft dan ook geen schadevergoeding te betalen. De dj had tonnen geëist.



B. gold als 'fiscalist van de sterren'. Hij verzon constructies voor onder anderen Linda de Mol en Afrojack. Er loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.