DJ Daniël Zuur (1984-2023) koos voor de dingen die hem het gelukkigst maakten

Daniël Zuur (1984-2023), die bekendheid verwierf onder zijn artiestennaam Kraut, was een bekend gezicht in het Amsterdamse uitgaanscircuit. Hij trad op als muzikant en werkte als theatermaker en docent. Op 11 juli verdronk hij in de Gaasperplas. ‘Zijn motto was: blijf spelen.’

Daniël Zuur (39) maakte furore in de Amsterdamse clubscene onder zijn eigen naam en trad in heel Europa op met zijn alter ego Kraut. Hij pionierde met langzame elektronische muziek en liet zich daarbij inspireren door volksmuziek uit de hele wereld. Ook organiseerde Daniël rap- en beatworkshops voor kinderen en werkte hij bij buitenschoolse opvang Blos in West.

“Daniël zag het leven als een groot avontuur,” zegt verloofde Priscilla Knip. “Hij had een onbevangen energie. Zijn motto was: blijf spelen. Neem jezelf niet te serieus. En leef vanuit je hart.”

Die zinspreuk resulteerde in een leven waarin hij altijd koos voor de dingen die hem het gelukkigst maakten. Daniël, geboren in Dordrecht, was als kind ‘speels en guitig’, zegt vader Niekjan Zuur. “Hij deed toen al vooral wat hij zélf leuk vond. Zijn grootste hobby was muziek maken.” Als kind raakte Daniël verslingerd aan zijn drumstel. Hij zat in bandjes en drumde het liefst de hele dag.

Spontane toneelstukjes

School lag hem minder, hij wilde vooral creatief bezig zijn. Al op zijn zestiende ging Daniël op kamers in Rotterdam, om daar naar de Vrije School te gaan. “Ik leerde hem rond die tijd kennen op Buitenkunst, een creatieve camping in de bossen van Drenthe,” zegt vriend en muziekpartner Florian Wolff. “Daar zaten we urenlang te jammen bij het meertje.”

Later ging Daniël een theateropleiding doen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Niet echt verrassend, zeggen zijn vrienden. Wolff: “Hij greep elk moment aan om toneel te spelen.” Zijn vrienden herinneren de toneelstukjes die Daniël spontaan opvoerde. Dan gebruikte hij een rondslingerende schoen als telefoon om zogenaamd pizza mee te bestellen of stuurde hij filmpjes door waarin hij zijn befaamde typetjes nadeed.

“Hij wist altijd precies te zeggen wat nodig was om iemand weer in een goede bui te krijgen,” zegt vriend Geert Jan van Vlastuin.

Vrienden en vreemden vielen voor Daniëls eerlijkheid en directe toon. Oud-huisgenoot Guy van Koolwijk vertelt hoe hij Daniël, tijdens hun eerste ontmoeting op een feestje, vroeg wat hij van zijn gedraaide set vond. “Hij zei toen meteen dat het technisch goed in elkaar zat, maar dat ik wel alleen maar hitjes draaide. Verrek, dacht ik. Hij heeft gelijk.”

Broodje Daan

In 2009 verhuisde Daniël naar Amsterdam. Volgens vriend Djim Molenkamp was hij een van de weinige mensen die nog spontaan langskwamen. “Dan was hij in de buurt en belde hij aan voor een koffietje. Bijna elke week gingen we lunchen bij een tentje bij het Erasmuspark dat, je gelooft het niet, Broodje Daan heet.”

Naast het draaien werkte Daniël als drama- en muziekdocent, en later als pedagogisch medewerker bij bso’s. Van Koolwijk: “Dat vond ik zo’n sterke combinatie. Hij ging vrijdag en zaterdag niet helemaal los, omdat hij maandag weer verantwoordelijkheden had. Dat nam hij heel serieus.”

De speelsheid en energie van kinderen vond hij leuk. “Hij sloot mijn twee zoons van 12 en 13 meteen in zijn hart,” zegt Knip. Het woord ‘stiefvader’ vond Daniël negatief beladen, hij grapte vaak dat hij wél een leuke stiefvader was. Knip: “Zijn grootste wens was om zelf vader te worden.”

Ten huwelijk gevraagd

Ruim een week voor zijn dood vroeg Daniël Priscilla, na zes jaar verkering, ten huwelijk. “We waren zielemaatjes,” zegt ze. “Dat we zulke diepe liefde voelden voor elkaar, gaf ook uitdagingen. We hebben weleens pauzes genomen, maar kwamen altijd weer bij elkaar.”

Hoewel Daniël de afgelopen jaren kampte met mentale uitdagingen, ging het hem de laatste maanden juist voor de wind, zeggen zijn naasten. Zo was hij eindelijk bezig met rijlessen – hij was dol op auto’s en Formule 1 – en maakte hij verhuisplannen met Knip om dichter bij de natuur te wonen.

Om even alleen te zijn, nam Daniël graag een duik. Tijdens een van die zwemrondjes op dinsdag 11 juli in de Gaasperplas verdronk hij.

Lievelingsbloemen uitverkocht

Na zijn dood werd hij opgebaard bij club The Other Side, waar hij als artiest aan verbonden was. Een weekend lang waakten vrienden bij Daniël en honderden mensen kwamen langs om afscheid te nemen. Knip: “Op zondag waren witte lelies – Daniëls lievelingsbloemen – bij veel Amsterdamse bloemisten uitverkocht.”

Daniël is dinsdag 18 juli begraven op natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem. Op 27 juli komt een postuum album van Kraut uit, genaamd The Seed of Life.

