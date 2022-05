Dj Cripple X geeft eindelijk zijn feest voor mensen met een beperking in Afas Live

Ricardo Arcari, beter bekend als DJ Cripple X. Beeld Media Motivators

“Ik loop nog steeds niet, dus het gaat goed met mij,” vertelt de 47-jarige Ricardo Arcari grappend. Arcari is ‘volledig rolstoelgebonden’ door zuurstofgebrek bij zijn geboorte. “Maar in de bovenkamer is alles goed,” verzekert hij. “Die draait overuren.”

Met Disco zonder drempels verzorgt Arcari al bijna tien jaar feesten voor mensen met een beperking in buurthuizen, verzorgingshuizen en lokale poptempels. In maart 2020 vertelde hij in Het Parool dat zijn grote droom uitkwam. Zijn feest zou in de Afas Live plaatsvinden. Zo’n 2500 mensen met een beperking zouden ‘eindelijk los kunnen gaan’, vertelde Arcari. Corona gooide roet in het eten.

Kosten

“Af en toe zat ik er helemaal doorheen,” aldus de normaal immer positieve Arcari. Hij kon niet op overheidssteun rekenen omdat hij geen evenementenverzekering had afgesloten en tien dagen te laat zou zijn geweest met de aanvraag. Inmiddels heeft de organisator een tegemoetkoming gehad, over een andere kosten loopt nog een beroepsprocedure. “Het voelde constant alsof ik van het kastje naar de muur werd gestuurd. Gelukkig heb ik een hoop zelfspot en blijf ik altijd positief in het leven staan, maar dat viel niet altijd mee.”

Nu wil hij alleen nog maar vooruitkijken en aan het feest denken. De volledige line-up van twee jaar geleden heeft hij ‘gelukkig’ mee kunnen nemen. DJ Jean, Jeroen Post, Ouwe Jongens Krentebrood, Dario en Yves Berendse komen optreden. Zelf zal Arcari draaien als DJ Cripple X, iets waar hij erg naar uitkijkt. “Ik kan er mijn eigen tracks zoals I am a fucking raver en Anytime draaien. En de nieuwste dance- en trancenummers.”

Maar hij geeft de feesten niet alleen om zelf te kunnen draaien, het is vooral om het uitgaansleven ‘voor de doelgroep te bevorderen’, zegt hij. “Want dat is hard nodig. Dansfeesten voor mensen met een beperking zijn er weinig. Daarom ga ik ervan uit dat het één groot feest wordt. Ik nodig iedereen uit.”

Kaartjes zijn nu te koop.