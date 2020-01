Dj Cripple wil feest voor gehandicapten in Afas Live

Disco zonder drempels, een club- en feestmiddag voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wil naar de Afas Live. Maar voor het zover is, zijn er nog wel vrijwilligers en sponsoren nodig.

“Mensen met een lichamelijke beperking kunnen zich vaak door de drukte niet goed bewegen in het uitgaansleven,” weet Ricardo Arcari. De 45-jarige Purmerender heeft zelf ook een beperking en zit daardoor in een rolstoel. “Ze kunnen last hebben van de verlichting doordat ze epilepsie hebben of niet met hun rolstoel op de dansvloer komen.”

Daar wil Arcari wat aan doen. Met Disco zonder drempels wil hij een club- en feestmiddag organiseren voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En wel in de Afas Live. Inmiddels heeft hij in gesprek met de grote concertzaal in Zuidoost de datum 13 september 2020 als optie gekregen.

Gehanicaptendisco

Zeven jaar geleden begon Arcari met het organiseren van feesten in kleine zalen in Noord-Holland. Toen nog onder de naam Gehandicaptendisco. “Maar op die naam zat wel erg veel stigma,” legt hij uit. “Daarom heb ik de naam veranderd in Disco zonder drempels. Die naam vind ik neutraler en pakkender.”

Inmiddels organiseerde hij al vijf keer een feest in poppodium P3 in Purmerend naast de kleinere zalen die hij het hele jaar door aandoet. Op de feesten draait Arcari ook zelf muziek onder zijn artiestennaam dj Cripple, maar ook dj’s als Jeroen Post, de Party Animals en Monique Smit kwamen al optreden op Disco zonder drempels.

Beeld Disco zonder drempels

Subsidieaanvraag

Om het feest in de Afas Live te kunnen organiseren heeft Disco zonder drempels 40.000 euro nodig, zo heeft Arcari begroot. Daarom is hij druk op zoek naar sponsoren. Ook loopt er een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam.

“Voor het huren van de zaal krijg ik een fikse korting van de Afas Live, anders zouden de kosten nog veel hoger uitvallen,” vertelt Arcari. “Daarnaast zitten we gelukkig laag in de kosten voor de beveiliging in vergelijking met andere evenementen. Er wordt bij ons geen suiker gesnoven en de pillen die wij slikken zijn om ons gezond te houden. Tot nu toe hebben enkele partijen al toegezegd een bijdrage te willen leveren om het evenement mogelijk te maken.”

Om het geld bijeen te krijgen is er ook een crowdfundingsactie opgestart. Daarnaast hoopt Arcari in contact te komen met Amsterdamse organisaties die feesten en grote clubavonden organiseren. “Zij hebben ervaring met dit soort grote zalen en ik niet. Als zij kunnen helpen wordt het breed gedragen en dat zou erg fijn zijn.”