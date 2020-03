Dj Cripple naar Afas Live met zijn feest voor gehandicapten

Ricardo Arcari achter zijn draaitafel als dj Cripple. Beeld Ricardo Arcari

“De doorslag heeft gegeven dat Afas mij graag wilde sponsoren,” vertelt een dolblije Arcari. “Ik schrok er zelfs een beetje van wat ze voor mij wilden betekenen. Daarnaast is een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam goedgekeurd. Ik denk dat mijn enthousiasme daar wel aan bij heeft gedragen.”

De 45-jarige Arcari toert al een tijdje met zijn feest Disco zonder drempels door verschillende zalen in Noord-Holland. Zo organiseerde hij het feest al vijf keer in poppodium P3 in Purmerend. Op de feesten draait Arcari ook zelf muziek onder zijn artiestennaam dj Cripple, maar ook dj’s als Jeroen Post, de Party Animals en Monique Smit kwamen al optreden op Disco zonder drempels.

In januari vertelde Arcari al aan Het Parool van zijn plannen om zijn feest in de Afas Live te organiseren. Hij vertelde toen onder meer niet zoveel aan beveiliging kwijt te zijn als ‘normale’ feesten, maar nog wel sponsors te zoeken. “Er wordt bij ons geen suiker gesnoven en de pillen die wij slikken zijn om ons gezond te houden,” vertelde hij toen.

In de Afas Live is er ruimte voor 8.000 feestgangers, maar Arcari mikt op twee tot drieduizend feestgangers in de concertzaal. “Dat zijn al best veel mensen en er komen natuurlijk veel mensen in een rolstoel. Ervaring leert dat die ook vaak een begeleider meenemen.”

Kaarten kunnen binnenkort gekocht worden via de Facebookpagina van het evenement.