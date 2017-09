Dividend gemeente Amsterdam stuk lager

Toch was het dividend hoger dan eerder werd verwacht: in de begroting voor dit jaar ging de gemeente nog uit van 96 miljoen aan winstuitkeringen door de deelnemingen waarin de stad aandeelhouder is.



De teruggang komt voor een belangrijk deel op het conto van Schiphol, waarin de stad een belang heeft van 20 procent. De luchthaven keert dit jaar 29,7 miljoen uit, tegen 37,5 miljoen vorig jaar. Toen was sprake van een incidentele verhoging.



Havenbedrijf

De som aan dividenden is ook gedaald doordat de gemeente een aantal deelnemingen heeft afgestoten of verkocht, zoals Cition, het Havengebouw en het glasvezelnet.



Het Havenbedrijf is koploper, met een uitkering van 50 miljoen euro, evenveel als vorig jaar. Het behaalde wel een hogere nettowinst: 72 miljoen euro, tegen 56 miljoen in 2015.



Alliander, beheerder van het energienetwerk, is goed voor 9,5 miljoen euro dividend. Het Afvalenergiebedrijf (AEB) keert 5 miljoen uit, vervoersbedrijf GVB 3,3 miljoen. Het GVB leed vorig jaar ruim 7,2 miljoen verlies; het AEB vergrootte de winst tot 47 miljoen euro.