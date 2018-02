Diversiteitsaanpak politie Amsterdam blijkt succesvol

Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerde brief van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki.



Het is de wens van de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg dat 1 op de 2 nieuwkomers in zijn korps een migratieachtergrond heeft. "52 procent van de Amsterdammers heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Wij zullen in Amsterdam als politie die diverse kennis in huis moeten hebben om effectief te blijven," zei Aalbersberg hierover in maart 2017.



Etnisch profileren

Volgens de gemeente is het bij actuele veiligheidsvraagstukken zoals radicalisering en liquidaties, maar ook polarisatie en etnisch profileren van groot belang dat de samenstelling van het korps de Amsterdamse samenleving weerspiegelt.



Hiertoe is de politie vorig jaar begonnen met een nieuwe procedure voor werving en selectie voor nieuwe medewerkers van de politie. Dit kunnen nieuwe agenten zijn, maar ook mensen die een opleiding tot politie- of recherchekundige volgen.



Netwerk

De Politieacademie is voor de werving van deze mensen veel meer gebruik gaan maken van de bestaande diversiteitsnetwerken binnen de politie, zoals het Marokkaans netwerk, Turks netwerk, Roze in Blauw en het Joodse politienetwerk. Leden van die netwerken zijn door de politie gevraagd actief kandidaten voor te stellen aan recruiters.



Met succes, zo blijkt. Waar in 2015 nog 16,8 procent van instromers op de Politieacadmie een niet-westerse migratieachtergrond had en in 2016 nog 19,4 procent, heeft de instroom van deze groep een enorme vlucht genomen in 2017: 43,2 procent van de instromers komt uit, of heeft een ouder uit, Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Daarnaast had 6,5 procent van de instromers een westerse migratieachtergrond.



Imagoprobleem

Hoewel de percentages toenemen, kampt werk voor de politie met een imagoprobleem onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Uit een onderzoek van Motivaction onder 1024 jongeren bleek dat van de jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond 56 procent aangaf 'zeker niet' bij de politie te willen werken. Onder autochtone Nederlanders is dat 31 procent.



