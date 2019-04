Diverse grachten gesloten voor auto's door instortingsgevaar

Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma woensdag aan de raad. Het gaat om noodmaatregelen, nadat eerdere pogingen om de kademuren te stabiliseren door bijvoorbeeld zware voertuigen te verbieden of het plaatsen van damwanden niet bleken te helpen.



De Nieuwe Herengracht gaat dicht voor alle vierwielers tussen de Rapenburg en de Anne Frankstraat, de Herengracht gaat aan de oneven zijde dicht vanaf het begin tot aan de Blauwburgwal, en de Lijnbaansgracht is vanaf de ingang bij café Brandstof niet langer toegankelijk voor auto's. In alle gevallen blijven fietsers en voetgangers nog wel welkom. De maatregel gaat vanaf donderdag in.



Onderhoud verwaarloosd

De slechte staat van oevers en kademuren is al langer een probleem. De laatste decennia is het onderhoud verwaarloosd terwijl de constructies soms honderden jaren oud zijn. Onder meer de druk van het verkeer is te groot voor de onderheide kades.



De komende jaren is veel geld nodig om een begin te maken met de renovatie van grote delen van overs en kades in de grachtengordel. Ook wil Dijksma het aantal parkeervakken langs de grachten verminderen om verzakkingen en instorting te voorkomen. Op diverse andere plekken in de stad zijn hoogt barrières geplaatst zodat vrachtwagens niet verder kunnen rijden.