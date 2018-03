Dit zijn die Holleeder-toeristen die uren in de rij staan

'7,5 uur in de rij, dat is toch gek?'

Jaap de Vries, om 06.00 uur aanwezig.

"Bij de vorige zitting was ik hier om acht uur en kon ik pas om half drie naar binnen. Dat is toch gek, normaal gesproken gaat iemand nooit 7,5 uur in de rij staan. Maar als je daar eenmaal zit, valt al die wachttijd van je af en ben je gelijk geboeid."



De Vries is vrijdagochtend voor de derde keer uit Maartensdijk, in de buurt van Utrecht, komen rijden, omdat hij zelf graag alle kanten van het verhaal wil horen.



"Iedereen heeft een oordeel. Holleeder is een boef en hij moet hangen aan de hoogste boom, maar is het wel zo. Praten we niet elkaar maar een beetje na? Van het weerwoord van de advocaten krijg je een heel ander beeld. Ik ben ook heel benieuwd naar het uiteindelijke oordeel van de rechter. We hebben het nu nog steeds over losgeld en witwassen, maar niet over de liquidaties waarvoor we hier zijn. En ik heb nog geen bewijs in de vorm van vingerafdrukken en een pistool gezien."