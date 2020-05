Dit zijn de versoepelde maatregelen per 1 juni in Amsterdam

Beeld ANP

De versoepelingen, gepubliceerd op de website van de gemeente, gaan dan ook gepaard met een waarschuwing: de zogeheten ‘basisregels’ zijn nog altijd van kracht. Houd dus 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig de handen en blijf thuis bij klachten. Ook thuiswerken is, mits mogelijk, nog altijd het devies.

Dan de versoepelingen, die zijn grotendeels een bevestiging van wat we al wisten. Het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte is opgeheven. Ook op de boot en in de auto, zolang iedereen zich aan de voorgeschreven afstand houdt.

Musea gaan weer open, mits zij hun inrichting hebben aangepast op de afstandsregels en bezoekers van tevoren een kaartje kopen. Dat geldt ook voor bioscopen, concertzalen en theaters en, zo meldt de gemeente, voor ‘vergelijkbare culturele instellingen’. In iedere afzonderlijke ruimte mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.

Horeca

De horeca mag vanaf maandag 12.00 uur weer open. Maximaal 30 gasten mogen tegelijk naar binnen. Met een biertje in de hand een dansje wagen is er niet bij: de gasten moeten gebruikmaken van een zitplaats aan de bar of aan een tafel. Vooraf reserveren is verplicht en uiteraard geldt ook hier de 1,5 meterregel. Die regels gelden overigens ook voor rondvaartboten.

Voor terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en afstand houden, tenzij afkomstig uit hetzelfde huishouden. De exploitant is verantwoordelijk voor de logistiek, benadrukt de gemeente. Wordt het iets té gezellig en lukt het niet om gasten in het gareel te houden, dan kan handhaving of politie worden ingeschakeld.

In het openbaar vervoer, ook op de pont, is een mondkapje verplicht. Kinderen jonger dan 13 vallen buiten de regeling.

Het voortgezet onderwijs wordt stapsgewijs opgestart. Basisonderwijs wordt per 8 juni volledig hervat. Toetsing en praktijkgericht onderwijs op het mbo en in het hoger beroepsonderwijs vanaf 15 juni.

Goed nieuws tot slot voor bezoekers van parken en stranden; de sanitaire voorzieningen daar mogen weer open. In recreatie- en vakantieparken, op kampeerterreinen en in jachthavens blijven ze voorlopig gesloten.