Dit zijn de tien leukste stemlocaties in Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema brengt haar stem uit in de Oosterkerk. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Tolhuistuin (Noord)

‘Op 17 maart is de Tolhuistuin de vetste stemlocatie van de stad,’ aldus de Tolhuistuin zelf. Om jongeren te motiveren om hun stem uit te brengen, heeft de culturele ontmoetingsplaats in Noord een vol programma neergezet met DJ’s, een photobooth en een winactie.

IJpromenade 2. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

’t Zonnehuis (Noord)

Aan het rustige Zonneplein in Tuindorp Oostzaan ligt ’t Zonnehuis. Dit monumentale gemeenschapshuis is een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse School. Herleef de jaren ’30 tijdens het stemmen, en kom gegarandeerd met een lach naar buiten.

Zonneplein 29. Maandag t/m woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Kerk De Duif (Centrum)

Aan de Prinsengracht vind je De Duif. Het gebouw dat van buiten enigszins ingetogen oogt, was tot 1974 in gebruik als Rooms-Katholieke parochiekerk. Werp tijdens het stemmen vooral een blik op het imposante orgel.

Prinsengracht 756. Maandag t/m woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Oosterkerk (Oost)

Sinds 1671 is de Oosterkerk het middelpunt van de Oostelijke eilanden. Ook op 14 en 15 maart kunnen Amsterdammers in dit indrukwekkende gebouw aan de Wittenburgergracht stemmen. Burgemeester Halsema ging je al voor: zij stemde hier maandagochtend op ‘een jonge vrouw’.

Kleine Wittenburgerstraat 1. Maandag t/m woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

De entree van het Olympisch Stadion. Beeld ANP

Olympisch Stadion (Zuid)

Over historie gesproken. Door je stem uit te brengen in het Olympisch Stadion, begeef je je op de plek waar menig topsporter zijn of haar opwachting maakte. De ingang vind je rechts naast de Marathonpoort van het stadion.

Olympisch Stadion 2. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Van Eesteren Paviljoen - Museum (Nieuw-West)

Stemmen met uitzicht op de Sloterplas? Dat kan bij het Van Eesteren Museum, gevestigd in het Van Eesteren Paviljoen. Daarna kun je gelijk door naar de tentoonstelling over stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, die een grote rol speelde in de naoorlogse architectuur van Amsterdam.

Noordzijde 31. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Stadsboerderij Osdorp (Nieuw-West)

Dit groene experiment is een ontmoetingsplek voor betrokken buurtgenoten, natuurliefhebbers en stadstuinders. Vanaf 17.00 uur kun je bij Stadsboerderij Osdorp aanschuiven voor een warme maaltijd bij de buurtkeuken. Schrijf je hier in, er is beperkt plek.

Botteskerksingel 30B. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Planetarium Amsterdam (Zuidoost)

Trek je wandelschoenen maar aan, want aan het groene Gaasperpark ligt het Planetarium Amsterdam. Het gebouw met de opvallende sterrenkoepel werd in 1982 voor de floriade gebouwd. Nu is het een congrescentrum met ‘veertien zalen en zeventien zaaloplossingen’.

Kromwijkdreef 11. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

De Kazerne (Zuidoost)

Een ideale stemlocatie voor creatievelingen en jongeren: in deze voormalige brandweerkazerne bevindt zich een creatieve broedplaats. De Kazerne biedt ateliers, een muziekproductieruimte, een buurtkeuken en nog veel meer. Ondanks corona worden er onder andere naschoolse kunstlessen georganiseerd, boeken uitgedeeld en workshops gegeven.

Broedplaats Kazerne Reigersbos. Beeld Nosh Neneh

Remmerdenplein 100. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.

Wispe Brouwerij (Weesp)

Weesp maakt voor het eerst onderdeel uit van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De plaats hoort namelijk vanaf 24 maart officieel bij Amsterdam. Een goede reden voor een verfrissende fietstocht naar het historische stadscentrum, waar je woensdag kunt stemmen in de Wispe Brouwerij, die zich bevindt in oude kerk.

Herengracht 16, Weesp. Alleen woensdag geopend van 07:30 - 21:00.