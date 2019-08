Dit zijn de nieuwe UvA-studenten: ‘Amsterdam gaat gezelligheid brengen’

Gjalt Hoekstra (17). Beeld Lin Woldendorp

Gjalt Hoekstra (17) uit Houten

“Juist omdat ik geen idee heb wat ik later wil doen, heb ik voor de studie bèta-gamma gekozen. Dit is zo breed dat ik me op verschillende gebieden kan oriënteren. En ik wilde in Amsterdam studeren, de diversiteit in de stad trok me aan. Dat gaat gezelligheid brengen. Als het lukt wil ik hier op kamers, maar ik moet nog iets vinden. Net als een bijbaan in de stad, die moet ik ook nog vinden.”

Dimos Casula (18). Beeld Lin Woldendorp

Dimos Casula (18) uit Brussel

“Ik woonde vroeger in Nederland en miste het land. Als ik ga studeren, ga ik terug, dacht ik altijd. Nu ben ik er om psychologie te studeren. Ik vind het leuk om naar het verhaal van mensen te luisteren. Of ik ook psycholoog wil worden, weet ik niet. Daar moet ik me nog in verdiepen. Eerst genieten van mijn studententijd in Amsterdam, dat gaat wel lukken. Ik ga veel vrienden maken, feesten en een voetbalclub zoeken om bij aan te sluiten.”

Mira Schwab (19). Beeld Lin Woldendorp

Mira Schwab (19) uit Australië

“De architectuur in Amsterdam is prachtig. Net als de verschillende nationaliteiten, daar ben ik heel enthousiast over. Om over de wereld te leren vanuit alle perspectieven, ga ik politics, psychologie, law en economics studeren. Dat lijkt me een goede voorbereiding op een baan bij de overheid. Als ik mijn rooster heb, ga ik kijken wat ik ernaast kan doen. Sporten bijvoorbeeld, werken in een café of bar of een stage die bij mijn studie aansluit.”

Owen Erhabor (19). Beeld Lin Woldendorp

Owen Erhabor (19) uit Vugt

“Ik ga econometrie studeren. Waarom? Omdat ik wil leren handelen op de beurs. Dat doe ik nu al ongeveer een jaar met valuta’s en ik denk dat ik dat blijf doen. Het verdient goed, dus het is direct ook mijn bijbaan. Volgende maand verhuis ik naar Amsterdam als het goed is. Met vijf vrienden ga ik aan de Prinsengracht wonen. Daar heb ik zin in, in Amsterdam is het altijd gezellig en je kunt er alles doen. Werken, studeren en genieten van het uitgaansleven.”

Stijn Geukes (18). Beeld Lin Woldendorp

Stijn Geukes (18) uit Leiden

“Ik wil onderzoeker worden. Wat ik precies wil onderzoeken, weet ik nog niet. Ik ga bèta-gamma studeren, daar word je breed opgeleid op wetenschappelijk niveau. Zo kan ik gaandeweg ontdekken welke richting ik op wil. En Amsterdam is een leuke studentenstad. Er zijn veel mensen en mogelijkheden. De bijbanen die ik had in Leiden heb ik opgezegd, het lijkt me lastig combineren met een leven hier. Want als ik iets kan vinden, verhuis ik naar Amsterdam.”

Ufuk Duman (21). Beeld Lin Woldendorp

Ufuk Duman (21) uit Australië

“Mijn studie moest raakvlakken hebben met meerdere disciplines en internationaal zijn. Toen kwam ik bij politics, psychologie, law en economics uit in Amsterdam. Daarmee leer ik alles wat ik nodig heb voor mijn droombaan: een functie bij de Verenigde Naties. Het liefst doe ik daar iets met mensenrechten. Maar eerst mijn studie halen; veel mensen zeggen dat het studeren hier lastig is. We gaan het zien.”

Una Garcia (18). Beeld Lin Woldendorp

Una Garcia (18) uit Almere

“Er is een goede verbinding tussen Almere en Amsterdam en ik ben enig kind, dus ik blijf gewoon thuiswonen als ik informatiekunde ga studeren. Almere is dichtbij, dus vrienden van de opleiding kan ik ook nog buiten schooltijd zien en ik kan mijn bijbaan in de bediening in Almere aanhouden. Ik heb nog geen plannen voor als ik klaar ben met studeren. De opleiding is breed en ik weet nog niet wat ik wil worden.”

Lisanne Elsinga (20). Beeld Lin Woldendorp

Lisanne Elsinga (20) uit Alphen aan de Rijn

“Ik heb eerst hbo-communicatie gestudeerd. Daar miste ik de bètakant en de manier van studeren paste niet bij mij. Nu ga ik bèta-gamma studeren, die combinatie trekt me, net als deze stad. Er is veel te doen en het is heel divers. Ik woon sinds twee maanden in Diemen en wil zo veel mogelijk ondernemen in Amsterdam. Uitgaan, sporten, werken, iedereen kan hier zijn draai wel vinden, ik ook.”

Axel Talens (20). Beeld Lin Woldendorp

Alex Talens (20) uit Hilversum

“Waarom maken mensen verschillende keuzes in dezelfde situaties? Dat wil ik begrijpen; ik ben geïnteresseerd in hoe mensen denken. Daarom ga ik psychologie studeren. Misschien word ik daarna wel therapeut of ontdek ik iets interessanters tijdens mijn studie waarin ik me wil verdiepen. Dat moet nog blijken. Het eerste jaar wil ik in ieder geval even rustig opstarten, daarom blijf ik thuiswonen. Daarna ga ik een kamer zoeken in Amsterdam.”

Noor de Baat (18). Beeld Lin Woldendorp

Noor de Baat (18) uit Broek in Waterland

“Ik wil graag naar het hockeyteam van Oranje, maar daarna moet je wel iets hebben. Het is informatiekunde geworden, dat is zowel technisch als sociaal. Het studentenleven lijkt me ook heel gezellig, al kan ik niet leven als een echte student. Ik hockey op hoog niveau, speel in jong Oranje en zal vaak feestjes moeten afzeggen.”

Vanessa Eisnerová (19). Beeld Lin Woldendorp

Vanessa Eisnerová (19) uit Slowakije

“In Amsterdam voel ik me thuis. Ik ben er een keer eerder geweest en sindsdien wil ik hier studeren. Ik ga psychologie studeren omdat ik al sinds mijn tienerjaren geïnteresseerd ben in klinische psychologie en seriemoordenaars; ik wil meer leren over de donkere kant van het menselijke brein. Uiteindelijk wil ik forensisch psycholoog worden. In Nederland? Nee, ik denk dat ik terug ga na mijn studie.”