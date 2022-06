Dit zijn de nieuwe bestuurders van de stadsdelen in Amsterdam

Het stadsdeelkantoor in Oost op het Oranje-Vrijstaatplein. Beeld Jakob van Vliet

Woensdag hebben coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 de nieuwe bestuurders voorgedragen. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college dat in de Stopera zit. Opvallend is dat in Zuid en Zuidoost respectievelijk VVD en Bij1 ook een plek toebedeeld krijgen. In het kader van ‘couleur locale’ hebben de coalitiepartijen hiertoe besloten.

In Nieuw-West wilde de daar populaire partij Denk ook graag meebesturen, maar de drie partijen onder leiding van de PvdA besloten geen plek af te staan. In het nieuwe stadsgebied Weesp mochten leden van de bestuurscommissie zélf hun dagelijks bestuur kiezen. Zij kozen CDA’er Katinka Hilders-van de Wetering als voorzitter met Jan van der Does (GroenLinks) en Marten Snijder (VVD).

De voorgedragen bestuurders moeten nog wel een hoorzitting in elk stadsdeel doorstaan: gekozen leden van de bestuurscommissie moeten adviseren over de benoeming. Op 22 juni stemt de gemeenteraad vervolgens wel of niet in met de voorgedragen bestuurders.

Centrum

GroenLinks werd in Centrum de grootste partij met 25 procent van de stemmen, maar het is D66 die Alexander Scholtes (39) als voorzitter aflevert en daarmee Dehlia Timman opvolgt, die wegens persoonlijke omstandigheden afviel als kandidaat. Scholtes was tussen 2014-2017 de politiek adviseur van Kajsa Ollongren. Zij was als wethouder verantwoordelijk voor de drukte in het stadsdeel en kreeg forse kritiek op haar gebrek aan daadkracht om daar iets aan te doen. Nu zal Scholtes zelf een stap naar voren moeten doen.

GroenLinks levert Micha Mos (37) af, die sinds het vertrek van Timman tijdelijk als voorzitter fungeerde. Mos zit al sinds 2010 in de deelraad in Centrum en is sinds 2018 bestuurder. Hij profileerde zich onder meer met het autoluw maken van de binnenstad en het vervoeren van afval per boot, om de grachten te ontlasten.

Het was bij de PvdA tot op het laatst zoeken naar een nieuwe bestuurder. Dennis Boutkan stond hoog op de lijst, maar meldde zich af omdat de aanpak van de binnenstad – waar hij zich als raadslid acht jaar lang hard voor maakte – niet in zijn portefeuille zat. Lotte Terwel (39) is voor hem in de plaats gekomen: zij stond op plek 20 tijdens de verkiezingen en werkt al zo’n zes jaar bij de gemeente Amsterdam, onder meer als teammanager bij inburgering.

Alexander Scholtes was tussen 2014 en 2017 de politiek adviseur van toenmalig wethouder Kajsa Ollongren. Beeld -

Zuid

Na Sebastiaan Capel mag nu D66’er Bart Vink (55) het als stadsdeelvoorzitter gaan doen. Vink was tussen 2014 en 2018 raadslid, maar verliet de raad na op een onverkiesbare plek te zijn gezet. In 2021 mocht hij als raadslid terugkeren toen Timman stadsdeelvoorzitter van het Centrum werd. Met zijn promotie naar Zuid is zijn comeback voltooid.

Namens de PvdA gaat Flora Breemer (40) door als bestuurder. Zij was voordat ze bestuurder werd fractievoorzitter van de partij in Zuid en loopt inmiddels al acht jaar mee bij de PvdA. Lange tijd was ze ook columnist bij Echo, totdat in 2019 het doek viel voor het huis-aan-huisblad.

Commissieleden van GroenLinks zijn niet blij dat ze hun bestuursplek in Zuid moeten opgeven voor de VVD. En ook binnen de VVD wilde niet iedereen een bestuursfunctie accepteren waarin ze beleid van PvdA, GroenLinks en D66 moeten uitvoeren. Toch is Stijn Nijssen (33) naar voren geschoven. In het persbericht van de VVD hierover stond aanvankelijk nog dat hij de portefeuille openbare orde en veiligheid zou krijgen, maar dat werd een dag later weggehaald. Openbare orde valt namelijk onder de stadsdeelvoorzitter, en zover wilden de andere partijen ook weer niet gaan.

Bart Vink (D66) volgt Sebastiaan Capel op in Zuid. Beeld Sander van der Torren

Nieuw-West

Waar in Zuidoost en Zuid bestuursfuncties aan partijen buiten de coalitie gegund werden, is Denk deze ronde overgeslagen. Huidig stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West Emre Ünver (40), die vier jaar geleden als toenmalig PvdA’er door GroenLinks werd gevraagd, mag door voor GroenLinks. Ünver vormt samen met zijn adviseur Tofik Dibi een zeer zichtbaar duo met goede ingangen op het stadhuis.

De PvdA had hier haar plek kunnen afstaan aan Denk, maar besloot om Sandra Doevendans (38) door te schuiven van raadslid naar bestuurder. De nieuwkomer in de Amsterdamse politiek was sinds 2015 Statenlid in de provincie Noord-Holland en bracht vorig jaar het boek Schone Lei uit, over de ton schuld die zij als 23-jarige had door een bruine kroeg die ze met verlies verkocht. Haar motto? ‘Als politica ben ik toegankelijk en ga ik voor sociale resultaten.’

D66 heeft Nazmi Türkkol (53) aangewezen als nieuwe bestuurder. De advocaat stond in 2021 ook al op de lijst tijdens de landelijke verkiezingen: toen op de onverkiesbare plek 30. In een interview met weblog DutchTurks zei hij zich zorgen te maken over de toenemende discriminatie in Nederland. “Alleen maar roepen dat er discriminatie is, is niet voldoende. Ik wil binnen in het systeem gaan en aan het systeem sleutelen.” Werk aan de winkel dus.

Emre Ünver mag door voor GroenLinks in Nieuw-West. Beeld Mats van Soolingen

West

Voormalig gemeenteraadslid voor GroenLinks Fenna Ulichki (52) werd vier jaar geleden stadsdeelvoorzitter in West, nadat ze al vier jaar bestuurder was. “Een stadsdeel waar het mooi mengt,” zei ze onlangs in Het Parool. Maar ook een stadsdeel dat werd opgeschrikt door antihomogeweld. Zo werd er brand gesticht in een studentenflat waar regenboogvlaggen hingen. Er kwam een actie om het hele stadsdeel vol te hangen met regenboogvlaggen. Ulichki doneerde zelf de eerste duizend euro.

Ester Fabriek (41) zal voor de buitenwereld een onbekende zijn, maar binnen de PvdA is ze overal te vinden. Eerst als fractiemedewerker, later in het campagneteam en onlangs nog bij de kandidatencommissie van de Amsterdamse fractie. Sinds februari werkt ze als strategisch adviseur bij de gemeente Amsterdam, daarvoor bij Milieudefensie. Ook schreef ze in 2013 stukjes voor website ThePostOnline en stelde ze in die periode namens omroep Salto vragen aan Amsterdamse politici. De vragen zullen nu haar kant opkomen.

Een andere grote onbekende in het stadsdeelbestuur in West is Thomas Hermans (35), die als nummer dertien op de D66-kieslijst stond voor de gemeenteraad. Hermans werkt als strategisch adviseur voor de Amsterdamse haven. Politieke of bestuurlijke ervaring heeft hij niet, al werkte hij van 2017 tot 2018 een jaar als adviseur voor toenmalig wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho.

Fenna Ulichki doneerde zelf de eerste duizend euro voor regenboogvlaggen in West. Beeld Niels Stomps

Oost

De entree van PvdA’er Carolien de Heer (46) in het stadsdeelbestuur van West was er één met een zwart randje. Twee jaar geleden overleed gewaardeerd stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel, waarna raadslid De Heer de plek innam van de man die ze zag als haar vriend en mentor. Nu wordt ze stadsdeelvoorzitter. Niet in West, wel in Oost.

GroenLinkser Rick Vermin (43) gaat voor zijn tweede termijn. Vermin hield zich de afgelopen jaren flink bezig met de energietransitie. Een dieptepunt van de afgelopen jaren noemde hij in buurtblad Oost-online de ‘verharding en stellingnames in het debat rond de windmolens’, een dossier dat de komende jaren zeker rond IJburg nog niet afgerond is.

Acht jaar lang was Jan-Bert Vroege (47) een van de meest in het oog springende raadsleden. Nooit een blad voor zijn mond, veel kennis en liefhebber van urenlang debat. Na de verkiezingen ging zijn naam meteen rond als D66-bestuurder in zijn geliefde Oost, en die plek krijgt hij nu. Interessant wordt of Vroege, die ook graag kritiek op de eigen coalitie gaf, nu klakkeloos alle coalitieplannen gaat uitvoeren.

Carolien de Heer (PvdA) wordt stadsdeelvoorzitter in Oost. Beeld -

Zuidoost

Landelijk bekend PvdA’er Tanja Jadnanansing (55) werd vier jaar geleden geparachuteerd tot stadsdeelvoorzitter in Zuidoost. Zuidoost kent structurele problemen op het terrein van ongelijkheid en criminaliteit, maar naast de problemen wist Jadnanansing onvermoeibaar ook de kansen van het stadsdeel te laten zien. Met het aangekondigde Masterplan Zuidoost is de aandacht omgezet in plannen. Het is aan Jadnanansing om te laten zien ook resultaten te kunnen leveren.

GroenLinkser Raoul White (49) kent Zuidoost door en door. Als manager bij jeugdwelzijnsorganisatie Swazoom, als bestuurslid bij de voetbalclub Zuidoost United en hij is nauw betrokken bij Masterplan Zuidoost. White werkt ook bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en wil zich verzetten tegen de aanhoudende stigmatisering van Zuidoost, zei hij onlangs in buurtkrant Zuidoost&Meer. Hij zal voor de baan wel weer terug moeten verhuizen van Purmerend naar Amsterdam.

In Zuidoost krijgt Bij1 voor het eerst in de geschiedenis van de partij een bestuurspositie. Met Vayhishta Miskin (36) moet de partij laten zien niet alleen te kunnen schoppen tegen de macht, maar ook te kunnen besturen. In een interview met Het Parool zei Miskin te hopen iets terug te kunnen geven aan de buurt die haar veel heeft gegeven.

Tanja Jadnanansing laat onvermoeibaar ook de kansen van Zuidoost zien. Beeld -

Noord

Terug van weggeweest is PvdA’er Brahim Abid (48). Vanaf 2010 was hij eerst vier jaar deelraadslid in Zuid, daarna twee jaar duoraadslid in de gemeenteraad. Toen vertrok hij naar Amersfoort waar hij adviseur werd voor de gemeente. Nu is hij terug, als stadsdeelbestuurder in Noord.

GroenLinks-stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk (51) had het met haar collega-bestuurders moeilijk met mondige Noorderlingen die het stadsdeel verweten te weinig betrokken te worden bij de toekomst van Noord. Lagendijk bleef het gesprek aangaan en waar de andere stadsdeelbestuurders vertrekken, mag Lagendijk door. Ze heeft nu vier jaar de tijd om de verhoudingen verder te normaliseren.

Yassmine El Ksaihi (36) woont al sinds haar vierde in Noord en het was geen geheim dat ze haar D66-raadszetel wilde inruilen voor een bestuurdersplek in haar geliefde stadsdeel. Die droom ziet ze nu in vervulling gaan. Eerder was ze ook al bestuurslid van D66 Noord en in de periode 2014-2018 zat ze in de bestuurscommissie van het stadsdeel.