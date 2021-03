Dit zijn de leukste stemlocaties in Amsterdam

Mensen brengen hun stem uit bij Museum 't Kromhout Beeld Heleen Beaart

Scheepvaartsmuseum (Centrum)

Stemmen met uitzicht op het IJ en een oud VOC-schip. Vanwege corona is het Scheepvaartsmuseum momenteel gesloten, maar dat maakt het gebouw en de ligging niet minder indrukwekkend.

Kattenburgerplein 1

De Roode Bioscoop (Centrum)

Dit theater kent een kleurrijke geschiedenis. De anarchistische propagandist Gerhard Rijnders stichtte er in 1913 een bioscoop voor het socialistisch gedachtegoed. Na verloop van tijd werd het een theaterbestemming, en dit jaar mag iedereen – ook de rechtste stemmer – hier een stembiljet invullen.

Haarlemmerplein 7

Museumwerf ’t Kromhout (Centrum)

Ben je van het kamp ‘vroeger was alles beter’? Op deze oude scheepswerf midden in de stad kun je stemmen omringd door historische monumenten. Alles bij het oude houden, of is het juist tijd voor een frisse wind?

Kruithuisstraat 25

Stichting Arcam (Centrum)

Dit opvallende gebouw aan de Prins Hendrikkade trekt de aandacht van vele voorbijgangers, maar hoe vaak stap je nou naar binnen? Het bijzondere ontwerp laat zien dat dit hét centrum voor architectuur en stedenontwerp in de stad is. Als je dan toch moet stemmen, kun je net zo goed hier even een kijkje nemen.

Prins Hendrikkade 600

Buiksloterkerk (Noord)

Het oudste monument van Amsterdam-Noord ligt aan de Buiksloterdijk, vroeger een zeedijk die bescherming bood tegen het open water van het IJ. De kerk wordt tegenwoordig gebruikt als decor voor concerten en toneel. De kerk ligt aan het water en wordt omringd door veel groen. Mooi – ook voor Amsterdammers van ‘de overkant’ – om eens te bezoeken.

Buiksloterkerkpad 10

Tolhuistuin (Noord)

Restaurant en culturele ontmoetingsplaats de Tolhuistuin wil jongeren naar de stembus trekken. Daarom hebben ze op 17 maart naast een stemlocatie ook een silent disco, een Photo Booth voor na het stemmen en een winactie voor mooie prijzen.

IJpromenade 2

Kinderboerderij De Werf (Oost)

Al jaren een populair stembureau, maar helaas ontvangt deze kinderboerderij al een tijdje geen bezoekers. Wél is het ‘dierenhotel’, waar konijnen en cavia’s kunnen logeren als hun baasjes op vakantie zijn, nog steeds open. Om de sfeer er toch in te houden tijdens het stemmen, wordt zelfs de rode loper uitgelegd.

Archimedeslaan 59

Hotel Jakarta (Oost)

Stemmen tussen de tropische planten? Het kan in Hotel Jakarta, het meest duurzame hotel van Amsterdam. Het ligt op het Java-eiland, vanwaar vroeger de schepen naar Jakarta vertrokken. Samen met de Hortus ontwikkelden ze een subtropische binnentuin, die na het stemmen zeker een bezoekje waard is.

Ingang bakkerij - Tosaristraat

Theater de Krakeling (West)

Hét jeugdtheater bevindt zich sinds juli 2020 op deze nieuwe locatie in de Westergasfabriek. Neem de kinderen mee tijdens het stemmen en wie weet raken ze geïnspireerd voor een carrière in de cultuursector.

Pazzanistraat 15

Lola Luid (Nieuw-West)

Lola Luid is een creatieve broedplaats in Nieuw-West, waar zich onder andere Syrisch restaurant Le moene, een galerie, een kapper en ateliers bevinden. Welke dag je ook gaat stemmen, hier is genoeg te doen: van samen zwerfafval opruimen tot gratis biologisch brood meenemen.

Derkinderenstraat 44

Stadsboerderij Osdorp (Nieuw-West)

Stemmen op een mooie en inspirerende buitenlocatie? Dit groene experiment is een ontmoetingsplek voor betrokken buurtgenoten, natuurliefhebbers en stadstuinders. Vrijwilligers werken in de moestuin en omdat het restaurant momenteel gesloten is voor gasten, wordt er soep gemaakt voor de buurt. Welke partij kan dat evenaren?Botteskerksingel 30B

Olympisch Stadion (Zuid)

Over historie gesproken. Door je stem uit te brengen in het Olympisch Stadion, begeef je je op de plek waar menig topsporter zijn of haar opwachting heeft gemaakt. De ingang vind je rechts naast de Marathonpoort van het stadion.

Olympisch Stadion 2

De RAI (Zuid)

Dit zou wel eens je eerste (en misschien enige) kans kunnen zijn om te stemmen zonder uit de auto of van de fiets af te stappen. Vanwege de coronamaatregelen is de RAI omgebouwd tot één grote drive-in-stemlocatie. Zorg dat je zeker bent van je stemkeuze, er is geen tijd om te treuzelen!

Europaplein 24

Het drive-through stemlokaal in de RAI is op 15 en 16 maart open voor mensen met een kwetsbare gezondheid en op 17 maart voor iedereen. Naast de stemstraat voor automobilisten komt er ook een stemstraat voor fietsers en een normaal stembureau met vier loketten. Wie met de auto komt, mag géén volwassen passagiers bij zich hebben tijdens het stemmen.

De Kazerne (Zuidoost)

Een ideale stemlocatie voor creatievelingen en jongeren: in deze voormalige brandweerkazerne bevindt zich een creatieve broedplaats. De Kazerne biedt ateliers, een muziekproductieruimte, een buurtkeuken en nog veel meer. Ondanks corona worden er onder andere naschoolse kunstlessen georganiseerd, boeken uitgedeeld en workshops gegeven.

Remmerdenplein 100

Op deze kaart vind je alle stemlocaties in de stad. Ongeveer vijftig locaties zijn op 15 en 16 maart al open voor mensen met kwetsbare gezondheid; in de kaart zie je welke dat zijn.