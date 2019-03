Dit zijn de leukste plekken om te stemmen in Amsterdam

Amsterdam Museum (Centrum)

Als je iets wilt weten over de geschiedenis van Amsterdam - hoe de stad ontstaan en gegroeid is, maar ook hoe de bewoners zich gedragen - is dit de juiste plek. Iedereen die hier komt stemmen, krijgt gratis toegang tot het museum (10.00-17.00). Omdat het toch woensdag is: neem de kinderen mee.

Sint Luciënsteeg 27



De Nederlandsche Bank (Centrum)

Veel in de politiek draait om geld. En daar weten ze bij De Nederlandsche Bank natuurlijk alles vanaf. In het bezoekerscentrum kun je naast stemmen, ook meer te weten komen over onze economie. Je kunt voelen hoe zwaar een goudstaaf is, leren hoe een pinautomaat eigenlijk van binnen werkt en hoe je vals geld kunt ontdekken.

Sarphatistraat 1-3



Bowlingcentrum Knijn (Zuid)

Politiek een spelletje? Ook jij bepaalt welke poppetjes omvallen en welke blijven staan. Bij Knijn kun je de spanning van je afgooien op de bowlingbaan - nadat je je stem hebt uitgebracht.

Scheldeplein 3



Olympisch Stadion (Zuid)

Over historie gesproken. Door je stem uit te brengen in het Olympisch Stadion begeef je je op de plek waar menig topsporter zijn opwachting heeft gemaakt. De ingang vind je rechts naast de Marathonpoort van het stadion.

Olympisch Stadion 2