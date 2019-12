Dit zijn de leukste kerstmarkten in en om Amsterdam

Beeld ANP

De wekelijkse Sunday Market in het Westerpark wordt op 15 december in een kerstjasje gestoken. Onder de naam Funky Xmas Market kun je in de Zuiveringshal, het Machinegebouw en buiten terecht voor je kerstinkopen, begeleid door kerstmuziek in een modern jasje. Singer-songwriters spelen kerstnummers in eigen stijl en een bluesband geeft een kersttwist aan bekende bluesklassiekers.

Zondag 15 december (12:00 - 20:00 uur)

Westergas

Entree gratis

In winkelcentrum Stadshart in Amstelveen verrijst heel december een waar kerstdorp. De sportieve kerstfan kan er discoschaatsen, meedoen aan de curlingcompetitie of schaatslessen volgen, allemaal op de openluchtijsbaan. Er zijn genoeg barretjes waar je na alle inspanning terechtkunt voor een kop glühwein.

Zaterdag 7 december t/m zondag 5 januari

Maandag, dinsdag en donderdag (15.00 - 21.00 uur)

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag (12:00 - 21.00 uur)

Winkelcentrum Stadshart - Amstelveen

Entree ijsbaan: €7,50

Het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI is zó groot dat je voor je komst een heel programma moet samenstellen. Er zijn bioscopen, theaters, een muziekpodium, ijsbanen en natuurlijk een aprèsskifeest. Het is even plannen, maar dan heb je wel de perfecte kerstdag.

Zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari

Alle dagen geopend, openingstijden verschillen

RAI

Entree: online €7 voor alleen entree, €19,50 voor een dag inclusief alle activiteiten, €21,50 aan de deur



Bij de welbekende ijsbaan op het Museumplein kun je in december ook kerstinkopen doen. Spullen, wafels, haute cuisine: voor ieder wat wils in een van de vele winterse chalets die het plein vullen. Wie het koud krijgt, kan zich opwarmen bij een van de vuurkorven.

Vrijdag 13 december t/m donderdag 26 december

Maandag t/m zondag (11:00 - 20:00 uur; 24 en 25 december 11:00 - 17:00 uur)

Museumplein

Entree gratis

Winterse sferen tussen de chalets op het Museumplein. Beeld ANP

Tussen de typische fabrieksgebouwen van de Westergas kun je eind december terecht voor een heus kerstfestival. Buiten in de Pazzanistraat en binnen in de Zuiveringshal vind je daar een combinatie van een klassieke kerstmarkt en verschillende hippe extra’s zoals foodtrucks, een pop-upwinkel van Vintage per Kilo en een dj-bar voor de afterparty. Voor de kleintjes is er een speciale kinderprogrammering.

Vrijdag 20 december (16:00 – 23:00 uur)

Zaterdag 21 t/m maandag 23 december (12:00 – 23:00 uur - marktkramen tot 20:00 uur)

Westergas

Entree gratis

Ook dit jaar organiseert tafelzuurmagnaat Kesbeke een knusse kerstmarkt in thuishaven Bos en Lommer. Bewoners huren kraampjes om spullen te verkopen. De opbrengst van de verhuur gaat naar de Bobby en Robine Foundation voor kinderen met een stofwisselingsziekte.

Zaterdag 14 december

Adolf van Nassaustraat

Entree gratis

Op de Pure Markt in het Park Frankendael koop je ambachtelijke producten en eet je vers bereid voedsel, gemaakt door mensen die er verstand van hebben. Tijdens de wintereditie is dat niet anders, maar dan een stukje kouder.

Zondag 22 december (11:00 - 17:00)

Park Frankendael

Entree gratis

Hebben we een kerstmarkt over het hoofd gezien? Stuur je tips door naar stadsgids@parool.nl.