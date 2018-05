Dit zijn de 8 beoogde nieuwe wethouders van Amsterdam

Marjolein Moorman van de PvdA

Portefeuille: onderwijs, inburgering, armoede & schuldhulp



Voor Moorman is politiek bittere ernst. Of het nu over relatief kleine onderwerpen gaat, zoals muziek in de klas, of over de grote problemen, zoals die op de woningmarkt. "Politiek is geen spelletje, maar een ideeënstrijd!" zei ze in een interview vlak voor de verkiezingen in maart.



Moorman zat sinds 2010 voor de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, waar ze in 2012 werd verkozen tot fractievoorzitter. Bij de laatste verkiezingen was ze bovendien lijsttrekker van de partij.