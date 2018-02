Dit zijn de 6 kandidaten voor het nachtburgemeesterschap

Parissima Rauf (34) is rechercheur zorgfraude bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2016 heeft ze het platform ideastogoandgrow.nl opgezet met inspirerende activiteiten in Amsterdam. Ze wil zich als nachtburgemeester hard maken om aan bestuurders te laten zien dat de nacht ook veel positieve dingen voortbrengt. Volgens haar regeren de angstbeelden van geluidsoverlast, vernielingen, vechtpartijen en overmatig middelengebruik.



Shamiro van der Geld (32) schrijft zijn eigen muziek, is MC en organiseert clubavonden als Orthogon Wolf, Vunzige Deuntjes, LAPA, Cantina. Als nachtburgmeester wilt hij zorg dragen voor meer multiculturele dansvloeren in de clubs, en dan met name in de elektronische scene. Daarnaast verdienen volgens hem de buurtcentra en nachtelijke broedplaatsen meer aandacht.



Jinan Vijent (31) is de afgelopen tien jaar vooral werkzaam geweest in de horeca als barmanager, en recentelijker met het platform Mrs. Mokum. Naast een maandelijkse clubnacht in de Melkweg heeft ze veel festivalproducties gedraaid waaronder Amsterdam Open Air, Milkshake en Solar. Als nachtburgemeester wilt ze strijden voor een Amsterdam dat weer past bij het tolerante beeld waar de stad om bekend staat. Ook is ze van plan om jongeren al vroeg bij de nacht te betrekken door middel van workshops over uitgaan, drank en drugs en diversiteit.