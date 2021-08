Dit zegt moordmakelaar Iliass K. in zijn liquidatiebiecht

Iliass K. is hoofdverdachte in een omvangrijke Amsterdamse liquidatiezaak. Nadat er levenslang tegen hem werd geëist, begon hij te praten. Het Openbaar Ministerie is voorlopig van oordeel dat zijn verklaringen tamelijk dun zijn. Dit is wat hij vertelt.

Hij leeft nog. Dat is bijzonder te noemen. Veel oude vrienden van Iliass K. zijn er niet meer. Bijna allemaal geliquideerd, op een enkeling na die in een Spaanse gevangenis bezweek aan een hartaanval. Degenen die niet dood zijn, zitten vast. Net als Iliass K. Inmiddels is hij al zeven keer van gevangenis gewisseld.

‘Lip’, zoals hij vanwege zijn opvallende mond in het criminele milieu genoemd wordt, bekleedde volgens justitie de rol van moordmakelaar in de bende van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Vanaf het moment dat hij werd aangehouden hield K. zich aan de zwijgplicht die gebruikelijk is in zijn kringen.

Drie concrete moordzaken en twee pogingen daartoe. Dat is wat er tegen Iliass ligt. Het bewijs lijkt overstelpend. In communicatie van in beslag genomen PGP-servers kwam Iliass K. naar voren als een gewetenloze crimineel die voorpret had over een ophanden zijnde moord. Tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak deed Iliass K. geen enkele moeite om dat beeld bij te stellen. ‘Zwijgrecht’, klonk het keer op keer.

Levenslang

Pas nadat hij levenslang hoorde eisen, veranderde Iliass van gedachten. Via zijn advocaat liet hij weten te gaan verklaren. We schrijven 7 juni 2021, Iliass K. zit te praten in een verhoorkamer.

Hij praat over de moord op zijn voormalige vriend Alexander Gillis, die op 17 februari 2014 is doodgeschoten in Zaandam. Iliass wijst naar zijn medeverdachte Gökhan C. Die zou hebben gezegd ‘Hey we hebben hem doodgeschoten’. Surailie I., een andere medeverdachte, zou voor de betaling van de moord hebben gezorgd. Bij vragen over de gebruikte wapens wijst hij naar weer een andere medeverdachte. “Dat werd altijd door Haizem gedaan of hij deed dat via zijn vriendenkring. Dat waren veel jongens uit de Bijlmer.”

Een dag later gaat het over de criminele organisatie. “Hoofdfiguur was sowieso Dennis Mongen,” zegt K. Mongen is dan inmiddels aan een hartaanval overleden in een Spaanse cel. “En als we het dan gaan hebben over opdrachtgevers. Waar moeten we dat dan boven Dennis zoeken?” willen de rechercheurs weten.

“Ik ga niet mensen zomaar de schuld geven, aanwijzen, weet ik veel. Dus daar beroep ik me op mijn zwijgrecht.” De rechercheurs refereren aan PGP-berichten die door Iliass verstuurd zijn. “Je zegt dat je dat niet weet, maar in die mails, die berichten wordt er natuurlijk wel over gesproken.” Iliass K. beroept zich opnieuw op zijn zwijgrecht. Toch gaan zijn ondervragers nog even door. “In de berichten lijkt het er heel sterk op dat jij precies weet wie dat zijn. Want je noemt ze ook.”

Er worden twee namen genoemd: ‘Chavez’ en ‘Oog’. Volgens de recherche is die laatste bijnaam er een van medeverdachte Khalid J. Die is begin 2020 aangehouden in Dubai en staat, volgens het Openbaar Ministerie, hoger in rang dan Iliass K. Laatstgenoemde gaat dat in elk geval niet bevestigen. “Zwijgrecht,” klinkt het opnieuw in de verhoorkamer.

Stefan Eggermont

Een naam die Iliass K. wél noemt, is die van de 31-jarige Ismail B. Die zou als spotter een liquidatiedoelwit hebben geobserveerd. Daarnaast zou hij de Volkswagen Golf hebben geleverd die bij de moord op Stefan Regalo Eggermont als vluchtauto is gebruikt. Deze volstrekt onschuldige huisvader werd in juli 2014 door een blunder voor iemand anders aangezien en doodgeschoten.

Ook zou Ismail B. hebben geregeld dat Abderrahim Z. de chauffeur was die de moordenaar van Eggermont van de plaats delict heeft weggereden. Uit onderzoek blijkt dat de telefoon van Abderrahim Z. in de nacht van de moord op Eggermont zendmasten in Amsterdam aanstraalde. Z. wordt niet verhoord, omdat hij onvindbaar is. Ismail B. wordt op 9 augustus wel verhoord, maar beroept zich op zijn zwijgrecht.

Dan is er nog de moord op Massod Amin Hosseini. In deze zaak legt Iliass K. belastende verklaringen af over medeverdachte Gökhan C. Die zou een bericht hebben gestuurd, waaruit zogeheten daderinformatie zou blijken: informatie die alleen een rechtstreekse betrokkene kan hebben. Dit wordt echter niet teruggevonden. Ook een verhaal over een door Gökhan C. gebruikte BMW 6 serie wordt niet geborgd door onderzoeksbevindingen.

Het Openbaar Ministerie is voorlopig van oordeel dat de verklaringen van Iliass K. tamelijk dun zijn. “K. geeft nog steeds geen volledige openheid van zaken. Het valt op dat hij over personen die hoger geplaatst zijn in de criminele organisatie niet wil verklaren.” Ook wil Iliass K. niets zeggen over zijn familieleden. Een neef van hem is medeverdachte in de zaak.

Wat justitie betreft moeten de verklaringen die Iliass K. heeft afgelegd ‘uitermate behoedzaam’ worden gelezen. Die constatering maakt de vraag wat Iliass K. nou precies heeft geprobeerd te bereiken met zijn ‘biecht’ uitermate actueel.

Maandag gaat strafproces Himalaya verder. Iliass K. is inmiddels gewisseld van raadsman.