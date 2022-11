Dit weten we tot nu toe over de brand in Riekerhaven in Amsterdam-Nieuw-West

Door een grote brand in containercomplex Startblok Riekerhaven in Nieuw-West zijn zondag zeker 75 woningen verwoest. Dit weten we tot nu toe over de brand.

Wat is er gebeurd?

De brand brak zondagochtend rond 8.30 uur uit in het containerwooncomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West. Om 13.00 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. Zeker 75 woningen zijn verwoest en één woonblok is ingestort.

Hoe is de brand ontstaan?

Het vuur is vermoedelijk veroorzaakt door brandstichting. De bewoner (27) bij wie de brand ontstond, is aangehouden. De politie liet maandagochtend weten dat de verdachte nog steeds vastzit. Verschillende bewoners gaven aan dat de man ‘psychische problemen’ heeft.

Zijn er slachtoffers?

Bij de brand zijn zes katten en een baardagame (een hagedis) omgekomen. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

Wat gebeurt er nu met de bewoners?

In het containercomplex wonen statushouders, studenten en starters. Honderden bewoners werden zondagavond geëvacueerd. Bewoners van de omliggende gebouwen konden zondagavond terug naar hun huis. Blok 6 van het complex, met 75 woningen, is door de brand verwoest. Het naastgelegen blok 5 is beschadigd door rook en doordat de brandweer tijdens het evacueren deuren heeft vernield.

Een bestuurder van woningbouwvereniging De Key, eigenaar van het complex, beloofde dat alle gedupeerden vervangende woonruimte krijgen, ‘al kan dat een week of langer duren’.

Hoe zat het met de brandveiligheid?

Daar wilde woningbouwvereniging De Key zondag geen uitspraken over doen. Volgens bewoners was het complex niet brandveilig, ‘dat wist iedereen allang’.

Tip Het Parool via Whatsapp Ben jij slachtoffer van deze brand? Dan wil Het Parool graag in contact komen. Je kunt een bericht sturen naar onze tiplijn.

