Dit weten we over de aanslag op Peter R. de Vries

Bloemen bij de plaats delict waar Peter R de Vries werd neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

De 64-jarige misdaadjournalist is donderdagmiddag in het ziekenhuis overleden, omringd door zijn geliefden. ‘We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar,’ melden zij in een gezamenlijke verklaring. Een overzicht van de aanslag en nasleep.

Aanslag en overlijden

- Peter R. de Vries werd op 6 juli rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was om naar zijn auto te lopen. Het tv-programma werd om de hoek opgenomen.

- De Vries werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. In de dagen die volgden werd weinig bekend over zijn toestand, behalve dat die ‘heel onzeker’ was en dat De Vries vocht voor zijn leven. Donderdag overleed hij.

Bij het VUMC staat de bewakingseenheid van de politie. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Dader(s) en onderzoek

- Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Dat de verdachten uit Tiel en Maurik komen wordt door ingewijden, ook in het criminele milieu, gezien als een sterke aanwijzing dat de aanslag uit de hoek komt van Ridouan Taghi.

- Delano G. is een neef van Jaouad ’Joey’ W., die wordt gezien als leider van een ‘moordbende’ van Taghi.

- De 35-jarige Poolse man werd een week eerder ook al door de politie aangehouden in Maurik. Dat was voor een bedreiging, mogelijk met een vuurwapen. Of er een link is met de zaak rond Peter R. de Vries is onduidelijk.

Reacties

- De aanslag leidde tot geschokte reacties uit binnen- en buitenland. Benadrukt wordt dat dit niet alleen een aanslag is op De Vries, maar ook op de persvrijheid en de rechtsstaat. Op de plek waar De Vries werd neergeschoten legden veel mensen bloemen neer.

- De Vries’ overlijden leidde wederom tot veel reacties, onder meer uit de politiek. Zo schrijft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus: ‘Een moedig man is dood, vermoord.’ Burgemeester Halsema wenst de nabestaanden sterkte toe en noemt De Vries ‘moedig, vrij van geest en vastberaden’.

- Ook collega's van De Vries betuigen hun medeleven. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman spreekt van ‘vreselijk verdrietig nieuws. Een crimefighter is niet meer. Heel veel sterkte aan zijn geliefden’. RTL Boulevard-collega Rob Goossens schrijft: ‘Rust zacht, beste Peter. Ik mis je nu al.’

- Na het overlijdensbericht is een online condoleanceregister geopend. Op www.condoleance.nl kunnen mensen die daar behoefte aan hebben een bericht achterlaten.

