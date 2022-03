Dit weten we nu over de verkiezingen in Amsterdam: wordt de PvdA de grootste?

Beeld ANP / ANP

Hoe laat wordt de definitieve uitslag verwacht?

De verwachting is dat rond middernacht een voorlopige (eind)uitslag is, maar dit kan ook later worden. Dat hangt onder meer af van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht. Bovendien moeten dit keer dubbel zoveel stemmen worden geteld, omdat zowel voor de gemeenteraad als de stadsdeelcommissie wordt gestemd.

Rond 22.30 uur is de exitpoll van de NOS bekend gemaakt. Daarin zaten GroenLinks en Amsterdam erg dicht op elkaar. Rond 23.00 uur was in Amsterdam 35 procent van de stemmen geteld en werden deze uitslagen bekendgemaakt in de Stopera door het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente. Uit die voorlopige uitslag lijkt de PvdA verder uit te lopen op GroenLinks.

Exitpoll Amsterdam volgens Ipsos (22.30 uur)

tussen haakjes: verschil met vier jaar geleden

GroenLinks: 9 (-1)

D66: 7 (-1)

VVD: 5 (-1)

PvdA: 9 (+4)

SP: 2 (-1)

Partij voor de Dieren: 3 (=)

DENK: 2 (-1)

JA21: 2 (+2)

CDA: 0 (-1)

Bij1: 3 (+2)

ChristenUnie: 0 (-1)

Partij van de Ouderen: 0 (-1)

Forum voor Democratie: 1 (-2)

Volt: 2 (+2)

Voorlopige uitslag Amsterdam

op basis van 35 procent van de stemmen (23.00 uur)

tussen haakjes: verschil met vier jaar geleden

GroenLinks: 7 (-3)

D66: 7 (-1)

VVD: 6 (=)

PvdA: 10 (+5)

SP: 2 (-1)

Partij voor de Dieren: 3 (=)

DENK: 2 (-1)

JA21: 2 (+2)

CDA: 1 (=)

Bij1: 3 (+2)

ChristenUnie: 0 (-1)

Partij van de Ouderen: 0 (-1)

Forum voor Democratie: 0 (-3)

Volt: 2 (+2)

Uitslagen die uitgaan van een meerderheid van de getelde stemmen, worden in de loop van de nacht verwacht. De voorlopige (eind)uitslag wordt gecommuniceerd als 80 procent van de stemmen zijn geteld.

Op 21 maart wordt om 10.00 uur de definitieve uitslag vastgesteld door de burgemeester.

Wij melden de uitslagen van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Landsmeer, Waterland, Haarlemmermeer, Oostzaan en kersvers stadsgebied Weesp.

De uitslagen verschijnen in deze graphic zodra ze bekend zijn:

Wat zeggen de prognoses?

35 procent van de stemmen in Amsterdam is inmiddels geteld. De voorlopige uitslag op basis van deze minderheid van stemmen lijkt enigszins synchroon te lopen met de exitpoll van Ipsos, al wordt de PvdA groter geschat volgens deze voorlopige telling.

Volgens de exitpoll van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van NOS, lijkt het erop dat GroenLinks en de PvdA in een nek-aan-nekrace zijn verwikkeld om de grootste partij van Amsterdam te worden. De PvdA krijgt volgens de exitpoll 17,3 procent van de stemmen, GroenLinks wordt gepeild op 16,5 procent. Daarmee komen ze allebei op negen zetels uit.

D66 wordt de derde grootste partij van de stad met 14,6 procent (zeven zetels), volgens de exitpoll, en de VVD de vierde grootste partij met 10,2 procent (vijf zetels). ChristenUnie, Partij van de Ouderen en CDA lijken uit de raad te verdwijnen, terwijl JA21 en Volt als nieuwkomers de raad binnen denderen met twee zetels.

Bij1 wint twee zetels en gaat daarmee van één zetel naar drie. Forum voor Democratie levert juist twee zetels in.

PvdA, GroenLinks en D66 kunnen samen doorbesturen

Met deze uitslag lijkt het erop dat de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 kunnen doorbesturen, ondanks het wegvallen van de SP, die 2 procent (1 zetel) verloor. De drie partijen komen samen uit op 25 zetels, terwijl voor een meerderheid om een stadsbestuur te vormen 23 zetels nodig zijn.

Dit betekent dat de VVD, die van 6 naar 5 zetels gaat, ook niet noodzakelijk is voor een nieuw stadsbestuur. Lijsttrekker Claire Martens heeft meermaals aangeven dit wel te ambiëren.

Hoeveel mensen hebben gestemd?

Het gemelde opkomstpercentage rond 22.00 uur is 46 procent. Dat is de laagste opkomst ooit. In 2018 was de opkomst 52,2 procent.

Ook in andere grote steden viel het opkomstpercentage lager uit dan vorige keer, in Rotterdam bleef deze steken op 39 procent. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde de opkomst op de uitslagenavond in Rotterdam ‘teleurstellend laag’.

Woensdag rond 18 uur had 34 procent van de kiesgerechtigden in Amsterdam een stem uitgebracht. De opkomst op dit tijdstip was ongeveer gelijk aan die van 2018. Rond 13 uur had 19 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers gestemd. Ook dat percentage was vergelijkbaar met de verkiezingen van 2018.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt in Amsterdam doorgaans lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal stemmers neemt bovendien af, zo is goed te zien in deze grafiek.