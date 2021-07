Dit weten we nu over de aanslag op Peter R. de Vries

Peter R. de Vries werd in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Beeld ANP

De aanslag

- Peter R. de Vries werd rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van het tv-programma RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was en dat om de hoek wordt opgenomen.

- De Vries werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. Op beelden die rondgingen op sociale media is te zien dat de misdaadjournalist met bloed in zijn gezicht op de grond ligt.

Toestand slachtoffer

- De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het VU Medisch Centrum wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten, dit wijst erop dat hij daar verblijft.

- Later op de avond zei burgemeester Femke Halsema tijdens een persconferentie van de Amsterdamse driehoek dat De Vries ‘vecht voor zijn leven’. Meer over zijn toestand is op dit moment niet bekend.

Bij het VUMC staat de bewakingseenheid van de politie. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Dader(s) en onderzoek

- De politie heeft vooralsnog drie verdachten opgepakt. Twee daarvan zaten in de mogelijke vluchtauto, die op de A4 werd haltgehouden. Onder hen was de mogelijke schutter. Een derde persoon is gearresteerd op de Middenweg in Oost. Zijn rol in de aanslag wordt onderzocht.

- Het motief van de dader(s) is vooralsnog onduidelijk.

- Het onderzoek naar de aanslag is ten volle bezig. De politie roept getuigen of andere mensen met beelden op zich te melden. Het delen van beelden op sociale media is niet de bedoeling, werd maandagavond meermaals benadrukt door zowel de politie als de burgemeester.

Beeld Regio15

Reacties

- De aanslag leidt tot geschokte reacties uit binnen- en buitenland. Benadrukt wordt dat dit niet alleen een aanslag is op De Vries, maar ook op de persvrijheid en de rechtsstaat. Lees alle reacties en recente ontwikkelingen in ons liveblog.

- Na de aanslag kwam de Amsterdamse veiligheidsdriehoek bijeen. Dat is het overlegorgaan van de burgemeester, de chef van de politie en de hoofdofficier van justitie. Zij gaven na afloop een persconferentie waarin Halsema onder meer over De Vries sprak als een ‘nationale held’ en een ‘zeldzaam moedige journalist’.

- Ook demissionair premier Mark Rutte en demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus kwamen met spoed bijeen om te overleggen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Rutte sprak na afloop van een ‘aanslag op een moedige journalist, en daarmee op de vrije journalistiek’. Grapperhaus noemde het ‘een zwarte dag’.

- RTL, waar De Vries werkzaam is, liet van zich horen. Naast stil te staan bij de ‘onbeschrijfelijke laffe daad’ liet het mediaconcern weten dat RTL Boulevard woensdagavond gewoon te zien zal zijn, ‘zoals Peter van ons zou verwachten’.

De verschrikkelijke aanslag op Peter R de Vries is een aanslag op onze democratische rechtsstaat. De vrije nieuwsgaring maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Peter R de Vries is een uitzonderlijk journalist en een vakman pur sang. Mijn gedachten zijn bij hem en zijn naasten. — Kajsa Ollongren (@KajsaOllongren) 6 juli 2021

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. aanslag op journalist Peter R. de Vries: https://t.co/q3zBmu1aSp pic.twitter.com/uUSNwxa1R0 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 6 juli 2021

Wat een afschuwelijk bericht. Mijn gedachten zijn bij Peter en de mensen om hem heen. En verspreid nooit beelden van slachtoffers. Ook nu niet.https://t.co/ae4gkx0TFy — Jesse Klaver (@jesseklaver) 6 juli 2021

“Een brute, laffe misdaad.” Ware woorden van burgemeester Halsema.



Een aanval op onze vrije samenleving en de vrije pers en een hartverscheurende nachtmerrie voor de naasten van Peter R de Vries. Ik wens hen alle kracht van de wereld en bid voor Peter. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 6 juli 2021