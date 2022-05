Dit weekend mogelijk opnieuw vluchten geschrapt, regionale vliegvelden schieten Schiphol te hulp

Regionale vliegvelden kunnen het komende weekend zeker 35 vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Rotterdam The Hague Airport neemt elf vluchten over. Eindhoven Airport heeft aangeboden om zaterdag en zondag in totaal acht vluchten over te nemen. Groningen Airport Eelde verwacht in de twee weekenddagen zeker zestien extra vluchten af te kunnen handelen.

Naar Rotterdam wijken zes vluchten van touroperator Corendon uit en vier van TUI. Transavia verplaatst één vertrekkende vlucht van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport.

In het Drentse Eelde is er ruimte om voor een korte periode 1 à 2 vluchten per uur extra af te handelen. “Dat komt neer op 8 à 16 vluchten per dag,” legt een woordvoerster van Groningen Eelde Airport uit. In Eindhoven is de ruimte beperkter omdat het door de meivakantie ook daar al druk is.

Maastricht Aachen Airport heeft ook ruimte om vluchten over te nemen van Schiphol, maar kan nog geen concrete aantallen noemen. Volgens een woordvoerster gaat het eerder om ‘enkele dan tientallen vluchten’.