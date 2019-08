Dit weekend al stakingen op Schiphol

Beeld ANP

Bij het cateringpersoneel gaat het zaterdag en zondag om stiptheids­acties. Daardoor is het volgens vakbond FNV mogelijk dat vluchten van KLM en Transavia niet worden bevoorraad. De beveiligers, die op de luchthaven handbagage en passagiers controleren, houden morgen korte werkonderbrekingen, waarbij om en om beveiligingspoortjes dichtgaan. Daarnaast worden bij KLM acties voorbereid die vanaf volgende week het vliegverkeer kunnen verstoren.

Drie conflicten

Op Schiphol spelen drie verschillende conflicten; om beveiligers, cateraars en KLM-personeel. Gisteren verloor Schiphol een rechtszaak tegen vakbond FNV om de nieuwe aanbesteding van beveiligingswerk. De bond eist dat een nieuw contract voldoet aan de huidige cao. Volgens Schiphol is het niet mogelijk om bij tenders voor te schrijven welke cao wordt gevolgd.

De luchthaven vind beveiligings­acties onnodig, omdat in de aanbesteding al is vastgelegd dat personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden moet worden overgenomen. Ook is de suggestie dat de luchthaven medewerkers als evenementenbeveiligers wil inzetten – zoals bij festivals – onzin.

Acties

De Haarlemse kortgedingrechter liet zich daarover niet uit, maar staat de bond wel toe acties te voeren. Schiphol vindt die maatregel buitenproportioneel en vreest onveilige ­situaties. Vakbonden CNV en De Unie doen niet mee aan de beveiligings­acties.

Bij KLM gaat het om een cao-conflict, waarbij acht vakbonden betrokken zijn. Die proberen de maatschappij al sinds mei te dwingen tot een beter cao-bod voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel. Donderdag wezen de bonden een verbeterd bod van KLM, dat in drie jaar 6 procent meer loon en eenmalig 1 procent bood, af. De bonden willen 8 ­procent over twee jaar en een trits verbeterde secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ook bij de catering gaat het om een cao-conflict, dat niet alleen KLM betreft. Daardoor is het ook mogelijk dat later bij andere cateringbedrijven, onder meer die bedrijfskantines uitbaten, zal worden gestaakt.