Dit was vandaag het belangrijkste nieuws in Amsterdam

Het belangrijkste Amsterdamse nieuws:

Amsterdam scoort van alle steden in Nederland het slechtst op het gebied van milieu, zo blijkt uit een onderzoek van Arcadis. Alleen op het gebied van mobiliteit staat Amsterdam bovenaan de lijst. En de gezondste stad? Dat blijkt Groningen te zijn. Lees verder.

6 x wat je verder vandaag niet mocht missen:

1. In de Kinkerstraat in Amsterdam-West is vanochtend een ramkraak gepleegd op juwelier Lucardi. Twee verdachten zijn voortvluchtig. Lees verder.

2. De Noord/Zuidlaan gaat dan toch verlengd worden. Maar buurtbewoners lopen niet over van enthousiasme, zo blijkt uit een rondgang. ‘De bus is al supersnel.’ Lees verder.

3. Al acht jaar siert een raadselachtige tekst de gevel van een studio in Noord. Het is een muurschildering van Tim Ayres, maar de gemeente bestempelt het nu als reclame en stuurt een belastingaanslag. Lees verder.

4. De voetbal- en hockeyclubs op IJburg komen nog altijd sportvelden tekort. Ze hopen op korte termijn op extra velden op Sportpark IJburg, tot ontsteltenis van de Vrienden van het Diemerpark. Lees verder.

5. Ook in Noord gaat het over natuur versus sportfaciliteiten: de tennisclub daar is verbaasd over nieuwe plannen voor het Vliegenbos: ‘We zijn niet van plan hier weg te gaan.’ Lees verder.

6. Local Heroes, dat online levensmiddelen van lokale winkeliers, marktkooplui en boeren verkocht, houdt er mee op. Het bedrijf kan niet genoeg geld vinden om te groeien. Lees verder.

En het leukste nieuws?

Voor de 50e keer worden vanavond de Emmy Awards uitgereikt, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma’s van buiten de VS. Tussen de genomineerden is één Amsterdamse productie: de kleuterserie Kabam! van IJswater Films: ‘Waanzinnig dat wij er zijn uitgepikt.’ Lees verder.

Hebben we iets gemist?

