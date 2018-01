Dit was Oud & Nieuw in Amsterdam

Typische nieuwjaarsnacht in ziekenhuizen

Op de eerste hulp-afdelingen van ziekenhuizen in Amsterdam was het vannacht druk, maar niet veel meer dan normaal. Alleen het VUmc had een drukkere jaarwisseling dan gangbaar, maakt AT5 op uit een rondgang. Het ziekenhuis in Zuid behandelde veertig patiënten en moest er negen naar een zogeheten 'shockroom' voor spoedeisende hulp behandelen. Acht mensen moesten worden behandeld aan oogletsel, een aantal anderen voor alcohol- of drugsgebruik.



In het OLVG was het ook 'redelijk druk', maar wel vergelijkbaar met voorgaande jaarwisselingen. In het AMC was een zelfde beeld te zien, maar wel met minder vuurwerkslachtofffrs dan voorheen.



In het MC Slotervaart was het met negen 'jaarwisseling-gerelateerde' slachtoffers rustiger dan eerdere jaren. Het BovenIJ ziekenhuis kon maandagochtend nog geen cijfers overleggen.