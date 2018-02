Dit was de eerste dag van het megaproces tegen Holleeder

Terugblik: dit was dag 1

Op de openingsdag van zijn strafproces, dat volgens justitie ‘misschien wel heel 2018 gaat duren’, zat Willem Holleeder al snel op zijn praatstoel – zoals ook het geval was tijdens zijn afpersingsproces.



Nadat de rijen voor de deur van de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank waren weggewerkt, kon het monsterproces met drie kwartier vertraging van start.



Zowel de officieren van justitie als de advocaten gaven een schot voor de boeg.



Aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher benadrukten onder meer dat het wat hen betreft definitief klaar moet zijn met het beeld van Holleeder als ‘topcrimineel’ en ‘knuffelcrimineel’. Zij vroegen aandacht voor het onpeilbare leed dat families is berokkend ‘door iemand die het recht dacht te hebben het leven van een ander te kunnen nemen’.



Advocaat Sander Janssen nam een voorschot op de verdediging die hij samen met Robert Malewicz wil voeren: het beeld dat Holleeder de oppermachtige crimineel was die heerste in het criminele milieu en rivalen uit de weg liet ruimen, is betrekkelijk recent ontstaan. In het verleden werden sommige liquidaties waarvan hij nu wordt beticht, juist aan andere groepen toegeschreven.



In de middag liep rechtbankvoorzitter Frank Wieland met Holleeder losjes door de verklaringen die hij heeft afgelegd: 127 handgeschreven vellen en tien verhoren bij de onderzoeksrechter.



In vogelvlucht scheerden ze van de Heinekenontvoering in 1983 langs de jaren negentig waarin ‘bloedgabbers’ Cor van Hout en Holleeder braken, via de periode dat Holleeder optrok met Sam Klepper en John Mieremet tot de ‘vriendschap’ met vastgoedmagnaat Willem Endstra, bij wie Holleeder 8 miljoen gulden zegt te hebben belegd.



We zagen weer de Holleeder die we uit de rechtszaal kenden: met in plat Amsterdams geformuleerde, soms onnavolgbare betogen over de criminele verhoudingen én de behoefte aan een lach nu en dan.



Hij zal wel niet nog eens de fout maken te denken dat gemoedelijke conversaties met rechters zullen leiden tot een mild oordeel aan het eind.



Donderdag en vrijdag gaat de rechtbank verder met Holleeders visie op de liquidatie van Willem Endstra en anderen.