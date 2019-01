Dit was dag 50 in proces Holleeder

'Trial by media'

Wieland: "Hoe is het in de Ebi (Extra Beveiligde Inrichting)?"



Holleeder: "Rustig. Ik zit daar alleen. Ik ga vroeg naar bed, behalve als Peter (R. de Vries) bij Jinek zit, haha, dan blijf ik langer op. (Peter R. de Vries, op de tribune: "Dat is best vaak.") Ik sta om zes uur op, train wat buikspieren, dan gaat de deur open en heb ik een uurtje luchten en een uurtje sporten en dat is het. Ik heb in de gevangenis zeven keer een hartstilstand gehad, maar ik heb gelukkig geen hersenschade. Denk ik, haha."



Wieland: "Dood gaan is makkelijk, zeggen ze, iedereen kan het."



Holleeder: "Zo is het toch?"



Wieland: "U bent niet het type voor een bijnadoodervaring, denk ik. Heeft u het licht gezien?"



Holleeder: "Dat zeg ik meestal niet, want dan denkt iedereen dat ik gek ben. Ik zag het licht en een lange tunnel en (zus) Sonja zei: 'Kom terug'. Het leek alsof ik onder water was en alles was heel rustig."



Wieland: "U zag in elk geval niet Satan met een drietand.."



Holleeder: "Nee. Maar ik was feitelijk al dood."



Wieland: "Als u op een dag uit de EBI komt, wat dan?"



Holleeder: "Dan gaannik wéér naar de reclassering. De vorige keer kreeg ik geen bankrekening. Dat is tegenwoordig moeilijk, want je gaat ook met de trein met je bankpas. Ik zou nu weer naar de reclassering gaan."



Wieland: "Dus het eerst dat u doet als u buiten komt, is een bankrekening openen? Dat klinkt misschien wat materialistisch..."



Holleeder: "Het is zo. Je kunt niets meer zonder bankrekening. Geen huis huren, niet op de tram..."



Wieland: 'Hoe heeft u dit proces ervaren?"



Holleeder: "Moeilijk. Het evenwicht is al snel zoek. U bent van mijn leeftijd en kent mij al van vroeger. De andere rechters zijn jonger en kennen me toch ook al een tijdje. Het zijn Peter R. de Vries en (zus) Astrid en John van den Heuvel en Jan Meeus en zo (die volgens hem een campagne tegen hem voeren). Het is een trial by media. Het is niet makkelijk als rechtbank je daar aan te onttrekken. Het feit dat het gerechtshof in de liquidatiezaak Passage mij in het arrest tegen andere verdachten al veroordeeld heeft, dat vind ik gek."



Wieland: "Op de eerste dag van dit proces heb ik geloof ik al gezegd dat ik dat ongelukkig vind en dat ik niet goed begrijp waarom dat nodig was."



Holleeder: "Ik maak dat mee. Ze denken: dat is Holleeder. En u bent ook een mens zoals ieder ander."



Rechtbankvoorzitter Wieland sluit af. De zaak gaat op 14 februari verder als officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher beginnen aan hun requisitoir.