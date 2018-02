Dit was dag 2 van het megaproces tegen Holleeder

Nieuwe werkelijkheid

Dit keer gaat het om levenslang, niet om een paar jaar zitten Holleeder

Even uitvoerig (en in even plat-Amsterdams) als in zijn afpersingszaak, geeft Holleeder nu in zijn zesvoudige liquidatiezaak antwoord op alle vragen van de rechters - al zijn dat dus nieuwe antwoorden over een nieuwe werkelijkheid.



Bij het in vogelvlucht doornemen van zijn 127 kantjes aan handgeschreven verklaringen en de tien verhoren bij de onderzoeksrechter, duizelt het de rechters soms, voornamelijk als de constructies ter sprake komen waarmee zijn gewezen 'bloedgabber' Cor van Hout en Holleeder hun miljoenen hadden belegd op de Wallen, in seksclub Satyricon in de Rivierenbuurt en in prostitutiepanden in Alkmaar.



Tegenover de papieren werkelijkheid stond de afgeschermde echte werkelijkheid en dan waren er nog werkelijkheden voor partijen die maar een deel mochten weten.