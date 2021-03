Dit was crimineel Martin van de Pol: ‘Polletje was echt helemaal lijp’

In Amsterdam-Zuidoost is Martin van de Pol, ‘Polletje’, neergeschoten op de Alexander Dumaslaan. Beeld Amaury Miller

Een jongen met een Ajaxmuts staat bij het afzetlint. Even verderop staat een witte tent en lopen agenten van Forensische Opsporing in witte pakken rond. “Die Martin hee,” zegt de jongen. “Ik ken hem nog van vroeger uit West. Ik ben op een gegeven moment een andere kant uitgegaan. Rustig geworden. Hij niet. Geloof mij nou, Polletje was echt helemaal lijp.”

Die bedenkelijke reputatie gaat bijna vier decennia terug. Begin jaren tachtig is Van der Pol al te vinden tussen de harde kern van Ajax. In het boek F- Side is niet makkelijk wordt hij omschreven als: ‘iemand die een groep van zes man invliegt en ‘fluitend’ weer wegloopt’.

Maar ook buiten het stadion heeft Polletje de reputatie dat hij tot alles in staat is. Zo maakt hij deel uit van de jeugdbende ‘Maffia van West’. Die pleegt onder leiding van de later vermoorde Erol Kabak vele gewelddadige overvallen door heel Nederland. Hij zit af en aan in opvoedingstehuizen. Dat patroon van in- en uit de gevangenis zal zijn hele leven blijven.

Hells Angelsmoorden

In 1997 zit hij drie jaar in de gevangenis wegens verkrachting van zijn ex-vriendin. Haar nieuwe vriend had hij neergestoken. Hij is eigenlijk pas net weer vrij als hij in 2000 in een seksclub in Haarlem vier mannen doodschiet bij een uit de hand gelopen ruzie.

Hoewel slechts een van de slachtoffers lid is van de Hells Angels, gaat de moord de boeken in als ‘de Hells Angels-moorden’ - omdat de daders er van overtuigd zijn met vier motorbendeleden van doen te hebben.

Naar aanleiding van die gebeurtenis plakken onbekenden affiches met Polletjes foto door de stad. Daarop valt te lezen dat er een prijs op zijn hoofd is gezet.

Polletje wordt aanvankelijk veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de moorden, maar in hoger beroep wordt dat 15 jaar. In de gevangenis krijgt hij bezoek van toenmalig Ajax-voorzitter Michael van Praag. Die overhandigt hem een shirt van Richard Witschge.

Drugssmokkel

Wanneer hij in 2010 op vrije voeten komt, zoekt hij zijn oude vrienden bij Ajax weer op. In het het supportershome gaat hij aan de slag als beveiliger. In korte tijd geldt hij als een invloedrijke leider van de harde kern van Ajax. Zo bepaalt hij wie er wel en niet meegaat op busreizen, welke vlaggen er hangen en wie er in het honk spullen mag verkopen.

In september 2012 zit hij in een bus met supporters die onderweg is naar Dortmund. Op de A3 bij Hunxe wordt deze bus stopgezet door de politie. Daar blijkt dat de supporters de grenscontrole wilden omzeilen en in met lood verstevigde schoenen drugs wilden smokkelen.

Omdat de agenten niet kunnen achterhalen van wie de drugs zijn, mogen de supporters hun reis vervolgen. Een dag later wordt een aantal, onder wie Polletje, alsnog opgepakt in het centrum van Dortmund.

Twee maanden later komt hij in het nieuws omdat hij een van de mannen is die er praktisch naast staat wanneer Remco Hillegers in Badhoevendorp wordt geliquideerd door mannen met bivakmutsen op. Weer een aantal maanden later wordt hij gefilmd bij voetbalrellen in Milaan.

Rustig

In 2017 wordt Polletje gepakt met een pistool. Tijdens de behandeling van de strafzaak zegt hij dat hij ‘rustig’ is en veel tijd met zijn dochtertje doorbrengt. Dat beeld wordt bevestigd door enkele buurtbewoners.

Zijn invloedrijke rol binnen de harde kern van Ajax lijkt te zijn afgenomen – zeker sinds een voorman van Vak M hem heeft neergeslagen tijdens het uitzwaaien van de Ajaxbus bij de Amsterdam Arena.

Toch zijn er recente foto’s van de harde kern waarop Polletje te zien is tussen jonge, veelal Marokkaanse, Ajaxsupporters.

Welk conflict Polletje uiteindelijk fataal is geworden, is gissen, erkent ook de kennis uit zijn jeugd die bij het afzetlint staat. “Het kan echt van alles zijn. Als je zo’n leven leidt, heb je heel veel vijanden. Eigenlijk heeft hij het nog lang volgehouden.”