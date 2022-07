Dit vertelt ‘getuige 5089’ over de moord op Peter R. de Vries

De rechtbank deed donderdag geen uitspraak in de strafzaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries, omdat justitie plotseling verklaringen had ingebracht van beschermde getuige ‘5089’. Dit is wat hij vertelt.

In een verhoorkamer in Den Haag zitten op 2 november 2021 om iets voor half zeven ‘s avonds twee rechercheurs, een Poolse tolk en een getuige. Omwille van zijn veiligheid wordt hij als ‘getuige 5089' opgevoerd, of onder de schuilnaam ‘Eddy’, al staan zijn echte naam en geboortedatum ook in de stukken.

Hij heeft zich in oktober 2021 bij de politie gemeld nadat zijn criminele vrienden hem hadden bevolen mee te doen aan een ontvoering van twee kinderen van een drugsdealer. Dat wilde hij niet, maar weigeren was levensgevaarlijk. “Toen heb ik voor mijzelf besloten: om eruit te komen moet ik mij bij de politie melden.”

Met arrestaties is de ontvoering verijdeld. Al snel stonden vijf mannen voor zijn deur. Ze eisten 100.000 euro. Eén had een hamer. Sindsdien leeft hij in doodsangst. “Ze zouden mij kunnen doodmaken, vanwege alles wat ik over hun weet.” Hij is op van de zenuwen. “Ik zit voorlopig als een muis in haar hol. Ik ben echt heel bang.”

Nachtmerries

Dat heeft vooral ook alles te maken met het onderwerp van het eerste verhoor op 2 november: de moord op Peter R. de Vries. Op de vraag of hij in zijn eigen bewoordingen kan zeggen wat hij weet ‘over de moord op de journalist’, komt hij meteen ter zake.

“Krystian M. was vanaf april op zoek naar een man voor zijn oom, hij noemt hem zijn oom, het is een Marokkaanse man voor wie Krystian werkt,” zegt Eddy. “Hij was op zoek naar iemand die een journalist zou doodschieten. De reden daarvan was dat hij samen met een kroongetuige werkt. Hij vertelde dat ze daarvoor de broer van de kroongetuige hebben doodgeschoten en nu is hij aan de beurt.”

Krystian M. (27) zou hebben zitten ‘pronken’ dat hij ‘bij de maffia zat’. Hij heeft één keer verteld dat hij voor dezelfde groep iemand heeft vermoord, en daar nachtmerries over had, maar details kent Eddy niet. De getuige beschouwde Krystian M. sinds hun kennismaking in april 2020 als ‘een soort vriend’. Omdat hij zelf ‘helemaal legaal was’, kon M.’s criminele groep zaken zoals auto’s op zijn naam zetten. Toen Krystian in de gevangenis zat, zorgde Eddy voor hem, wat tot een hechte vertrouwensband leidde.

Inmiddels beschuldigt justitie deze Krystian M. er van dat hij degene was die op de dag van de moord schutter Delano G. (22) en chauffeur en voorbereider Kamil E. (36) rechtstreeks aanjoeg via ijzingwekkend berichtenverkeer via een versleutelde Google Pixel-smartphone. ‘Speciale telefoons van 3000 euro’, in de woorden van Eddy.

Volgens Eddy was Krystian M. vanaf april 2021 bezig met de voorbereidingen van de moord. Eind april 2021 vroeg M. aan Eddy een paar dagen achter een journalist aan te rijden, tegen betaling van 10.000 euro. Eddy zegt die klus te hebben geweigerd omdat hij vreesde zijn baan kwijt te raken.

Daarop heeft een ander die taak kennelijk overgenomen. “Vanaf mei maakten ze foto’s van hem en ze reden achter hem aan.” Wie De Vries aan het observeren waren, weet Eddy niet precies.

In juni vertelde Krystian M. in de auto volgens Eddy dat hij iemand gevonden had die De Vries verder zou observeren én uiteindelijk de trekker zou overhalen. Dat was de Pool Kamil E., sinds maart 2021 óók een goede bekende van Eddy.

Financiële problemen

“Toen heeft hij aan mij verteld dat Grubs, de dikke (Kamil E, red.), op de journalist aan het jagen was.” Kamil E. was tot dan volgens de getuige een hosselaar die cocaïne dealde, en die samen met Krystian M. recent een partij drugs had ‘geript’ (gestolen). Hij had financiële problemen.

Nadat hij de moordopdracht had aangenomen, zou Kamil E. bang zijn geworden en terugtrekkende bewegingen hebben gemaakt. Zo zei hij dat hij het pistool waarmee hij De Vries had moeten neerschieten was kwijtgeraakt doordat de politie het in beslag had genomen in een auto. Krystian M. ging er vanuit dat E. bang was, ‘smoesjes’ bedacht ‘en het wapen vast ergens heeft verkocht’. Hij zou een ander zoeken.

Dat zou, volgens Eddy, zéér tegen de zin zijn geweest van de opdrachtgever van Krystian M. “Krystian vertelde dat die Marokkaanse man zei: ‘Als Kamil niet wil schieten, moet hij op zijn minst als chauffeur rijden. Als hij dat niet wil, moet Kamil doodgeschoten worden, want het is al te ver gegaan’.” Hij wist al te veel.

“Dus toen ik de volgende keer met Krystian gesproken had, begin juni, heeft Krystian verteld dat hij die Delano heeft aangenomen. Delano heb ik een keer in mijn leven gezien. Krystian zei tegen mij: ‘Ja, hij gaat het zeker doen, zelfs op klaarlichte dag.’ En Grube, die dikke (Kamil E., red.) gaat hem er naartoe brengen want er is al te veel geïnvesteerd in hem.”

Eddy zegt dat voor de moord op De Vries 150.000 euro zou worden betaald. 100.000 euro voor de schutter en 50.000 euro voor de chauffeur. De zwangere verloofde van Kamil E. zou diens gage ook hebben gekregen, zij het dat haar 45.000 euro was gebracht, omdat 5000 euro was ingehouden vanwege het verdwenen wapen.

Eddy hoorde pas een dag later op zijn werk ‘in het ochtendnieuws’ van de moordaanslag op Peter R. de Vries. De dag daarna kwam Krystian M. en vertelde hem ‘blij’ over de aanslag. Wel waren de uitvoerders tot zijn woede aangehouden omdat ‘de dikke totaal niet luisterde’ en een andere vluchtweg had genomen dan afgesproken.

Na de moordaanslag vertrok Krystian M. voor vier weken naar Polen, uit vrees dat Kamil E. verklaringen zou afleggen. “Mocht Kamil inderdaad gaan praten, dan waren ze van plan zijn moeder af te maken.”

Afkomst van de ‘oom’

Krystian M. vertelde volgens de getuige volop over de opdrachtgevers voor de moord op De Vries. Volgens Eddy kwam de opdracht van ‘oom’. Krystian M. was diep onder de indruk van deze man. “Iedereen was bang voor hem.” Weet Eddy ook wie de oom is? “Hij heeft mij wel een keer uitgelegd wie de oom is. Dat het iemand is die de broer en de advocaat van de kroongetuige heeft gedood,” zegt Eddy. Omdat de ‘oom’ in de gevangenis zit, is zijn ‘broer’ zijn verlengstuk buiten: ‘de chef’. Hij geeft dagelijks ‘opdrachten aan de soldaten’. Krystian M. was de leider van de Poolse ‘soldaten’.

De rechercheurs vragen door. Van welke afkomst is de oom, willen ze weten. “Marokkaan,” zegt Eddy. Ook vragen ze of hij nu de naam weet. “Ik heb van Krystian nooit zijn voor of achternaam gehoord.” Daarop concluderen de agenten dat hij, na alles wat hij inmiddels op internet heeft gelezen, wel moet weten om wie het gaat. “Ja, Raswan Taghi of zoiets.”

Eddy weet welke sanctie er staat op praten met de politie. De dood. Desondanks zet hij toch zijn handtekening onder al zijn verklaringen. “Ik wil dat de gerechtigheid zal zegevieren.”