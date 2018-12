Dit verandert vanaf 1 januari in Amsterdam

Van 60 naar 30 dagen Airbnb

Amsterdammers mogen hun woning nog maar maximaal 30 dagen per jaar verhuren via platforms als Airbnb en Booking.com. Tot nu toe was dat 60 dagen, maar dat is te lang, vinden politiek en inwoners van de stad. Het zorgt voor te veel overlast.



Vergunning voor bed & breakfast

De gemeente is bang dat Airbnb's vanwege de nieuwe regels massaal zullen veranderen in bed & breakfasts. Daarom moeten nieuwe B&B's straks een vergunning aan­vragen.



Op die manier kunnen B&B's worden geweigerd in bijvoorbeeld drukke gebieden, terwijl ze in Noord of Zuidoost juist wel welkom zijn.



Nieuwe fusiegemeente Haarlemmermeer

Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan vanaf 1 januari samen verder met Haarlemmermeer. Dat is ook direct de nieuwe naam van de fusiegemeente. In november gingen de 118.380 inwoners van de gemeente naar de stembus. Daar is inmiddels een coalitie uit gesmeed van VVD, Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP), CDA en PvdA. 2 januari presenteren zijn hun plannen.



Zwemmen wordt duurder

Een plons nemen in een van de gemeentelijke zwembaden wordt een stuk duurder. De gemeente heeft onderzocht hoeveel zwemmen in andere baden en gemeenten kost, en daarop de prijzen aangepast. Gemiddeld kostte een los kaartje eerst 3,84 euro, vanaf 1 januari is dat 4,60 euro.



Maar er zijn grote verschillen: een bezoeker aan het Noorderparkbad betaalt straks 40 cent meer, bij het Flevoparkbad wordt een kaartje maar liefst 1,25 euro duurder.