Dit verandert er per 1 januari in Amsterdam

Ook duurder: reizen met het ov

Jaarlijks gaan de prijzen van een kaartje bij het GVB iets omhoog, maar dit jaar is de prijsstijging een stuk groter dan anders. De tarieven stijgen gemiddeld bijna 6 procent. Vooral losse kaartjes worden duurder.



Volgens het GVB komt dat door de landelijke verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, plus de stijging van hun eigen kosten. Ook reizen met de trein wordt duurder: een tweedeklaskaartje kost straks bijna 2 procent meer. Daar komt de btw-stijging nog bovenop.



Trams en metro's worden groen

Nog meer nieuws uit de wereld van het openbaar vervoer. De trams en metro's van het GVB rijden vanaf 1 januari op groene stroom van ­Nuon/Vattenfall. De stroom komt de komende tien jaar van Nederlandse windmolens. Dat is een belangrijke stap, want het GVB gebruikt net zoveel stroom als 45.000 Amsterdamse huishoudens bij elkaar.



Strengere regels tegen pronken aan viptafels

Viptafels gelden als de plekken voor criminelen om te pronken en hun zwarte geld uit te geven. De gemeente wil daar een einde aan maken met een aantal strengere regels. Zo mogen Amsterdamse clubs met viptafels niet langer contante betaling accepteren. 'Vips' moeten zich legitimeren, portiers moeten iedereen fouilleren en alle tafels moeten in beeld zijn van camera's.



EMA nu echt in Amsterdam

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is vanaf het nieuwe jaar officieel in Amsterdam gevestigd. Het bureau neemt komende maand eerst tijdelijk zijn intrek in het Sparkgebouw, bij Sloterdijk. Het nieuwe pand op de Zuidas is namelijk pas in november klaar. Op 30 maart moeten alle medewerkers uit Londen zijn verhuisd.



Het agentschap moet er weg omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. Amsterdam sleepte vorig jaar het felbegeerde bureau binnen na een loting met Milaan.