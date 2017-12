Dit verandert er per 1 januari allemaal in Amsterdam

Vieze scooter, taxi of touringcar mag er niet meer in

In de strijd voor schonere lucht wordt in het nieuwe jaar de milieuzone flink uitgebreid. Eerder werden al bepaalde vrachtwagens of bestelbusjes geweerd, maar daar komen oude scooters, brommers, taxi's en touringcars bij.



Zo mag iedereen die een scooter of brommer uit 2010 of ouder rijdt de stad niet meer in. Ook dieseltaxi's uit 2008 of ouder en touringcars van voor 2005 riskeren een boete wanneer ze de milieuzone inrijden.



In de eerste maanden worden er trouwens nog geen boetes uitgedeeld. Overtreders krijgen tot eind april slechts een waarschuwingsbrief, daarna kun je wel een boete op de mat verwachten. Met kentekencheckers op straat en online kan worden bekeken voor wie de regels precies gelden.



De meest vervuilende scooters en brommers mogen in het nieuwe jaar sowieso ook niet meer verkocht worden. De veelbesproken verbanning van de snorfietser naar de rijbaan gaat waarschijnlijk pas dit najaar in.