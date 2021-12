Dit verandert er in 2022 in Amsterdam

Het Parool rolt van de pers. Beeld Rink Hof

Amsterdamse koophuizen niet meer direct in de verhuur

Om starters te beschermen mogen koophuizen tot 512.000 euro straks niet meer worden gekocht om te worden verhuurd. De gemeente Amsterdam wil er zo voor zorgen dat woningzoekenden minder vaak worden afgetroefd door commerciële beleggers. Wie een huis koopt tot 512.000 euro moet dat de eerste vier jaar zelf bewonen. Pas daarna mag het worden verhuurd.

In februari 2022 wordt de maatregel besproken in de gemeenteraad. Duidelijk is nu al dat de politieke steun groot is. De maatregel wordt daarna zo snel mogelijk ingevoerd, zegt SP-wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen).

De grens is gelegd bij 512.000 euro omdat daarmee 60 procent van de Amsterdamse woonvoorraad is beschermd, waaronder de 25.000 betaalbare koophuizen in Zuidoost (met een WOZ-waarde tot 3 ton).

Een ritje met de tram of bus wordt duurder

De OV-tarieven bij het GVB stijgen met gemiddeld 2,1 procent. Volgens het GVB zijn de nieuwe tarieven in lijn met de landelijke stijging voor stad- en streekvervoer. De prijsstijging voor 2022 is, zo zegt het bedrijf, vooral terug te voeren op de huidige brandstof- en elektriciteitskosten.

Fietsplatform achter Centraal Station verdwijnt

Het gebied achter het Centraal Station op de De Ruijterkade, bij de ponten, krijgt een breder voetpad. Daarom haalt de gemeente het fietsplatform tussen 10 en 23 januari weg. Fietsen die voor die tijd nog in de rekken staan, worden naar het fietsendepot in Amsterdam-West gebracht. Er komen tijdelijke fietsparkeerplekken op het voetpad op de De Ruijterkade en in de Westertoegang.

Extra energiecoaches

Amsterdam stelt ‘energiecoaches’ aan die inwoners gaan helpen met adviezen om gas en stroom en daarmee geld te besparen. Vanaf januari gaan bovendien teams langs de deuren op plekken waar de zwaarste klappen worden verwacht. Dat is nodig: mede door de stijgende gasprijzen kampt 11 procent van de Amsterdamse huishoudens met ‘energiearmoede’.

Meer flexibele laadpalen

In tien wijken komt in Amsterdam een proef met 126 ‘slimme’ laadpalen voor elektrische auto’s. De laadpalen moeten helpen voorkomen dat het Amsterdamse stroomnetwerk op drukke momenten overbelast raakt. Met speciale software wordt in de gaten gehouden hoeveel auto’s aan de paal staan. Is het druk op het elektriciteitsnetwerk, dan geeft de paal weinig stroom. Is het rustig, dan kun je je auto juist sneller opladen omdat de paal meer stroomt geeft.

Beeld ANP

Gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam krijgt komend jaar een nieuwe gemeenteraad: 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar doet pan-Europese partij Volt voor het eerst mee in Amsterdam. En ook de partij van antibiomassa-activist Fenna Swart, St3m, is waarschijnlijk aan te kruisen in de stemhokjes. Ook wordt het naar alle waarschijnlijkheid weer mogelijk om tot twee dagen eerder te stemmen vanwege de coronapandemie.

Nieuw inburgeringssysteem statushouders

Vanaf 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Dat is, volgens de steden, een verbetering: tot nu toe moeten statushouders alles zelf regelen – zonder dat ze Nederlands spreken of weten hoe het systeem werkt.

In Amsterdam krijgen statushouders vanaf begin volgend jaar zo vroeg mogelijk intensieve begeleiding. Daarnaast geeft de gemeente mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen de mogelijkheid om naar het mbo te gaan en via de gemeente een inburgeringscursus te volgen. Ook kunnen statushouders vrijwilligerswerk doen om op een informele manier Nederlands te leren.

Stationsplein krijgt ondergrondse fietsenstalling

De gemeente verwacht eind 2022 klaar te zijn met de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station. De ingang – met rolband – van de ondergrondse fietsparkeerplek, waar plek zal zijn voor zevenduizend fietsen, komt bij de Martelaarsgracht tegenover het Art Hotel.

Geen AOV-pas meer voor 75-plussers

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alleen mensen met een beperking een pas voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) aanvragen. Tot nu toe konden alle Amsterdammers van 75 jaar of ouder en alle mensen met een beperking AOV aanvragen, waardoor ze goedkoop met speciaal openbaar vervoer kunnen reizen of onder begeleiding een ritje in een normale bus maken. In 2022 geldt dit alleen voor Amsterdammers met een beperking.

Beeld anp

Onveilige en zieke bomen worden gekapt

Begin volgend jaar worden 486 bomen gekapt. Die bomen zijn volgens de gemeente ziek of ‘op sterven na dood’. De gemeente doet haar best om alle bomen te vervangen. Op dit moment loopt de stad achter met het herplanten van de bomen. Daarom wil de gemeente in het komende plantseizoen tweeduizend bomen planten.

Het Parool wordt een ochtendkrant

Vanaf 3 januari ligt de krant niet ’s middags, maar ’s ochtends op de mat. Ook de digitale editie en de digitale krant verschijnen vanaf dan in de ochtend al online. Op zaterdag blijft alles bij het oude; Het Parool verschijnt op zaterdag al in de ochtend.

Reclamebelasting

De gemeenteraad besloot in 2019 weer belasting op buitenreclame te heffen nadat dit in 2016 werd geschrapt. Ondernemers, organisaties en particulieren moeten vanaf 1 januari betalen voor gevel- en raamreclame, uithangborden, vlaggen, sandwichborden, abri’s, naamplaten en grote menukaarten. Hoe groter de reclame, hoe hoger de belasting. In rustige delen van de stad is de belasting lager dan in drukke delen.

De heffing zou eigenlijk al in 2020 worden ingevoerd, maar wegens de coronacrisis werd het twee jaar uitgesteld. De herinvoering levert de stad ruim 9 miljoen euro op.

Roken

Bedrijven moeten hun rookruimtes sluiten. Vooral cafés, restaurants en nachtclubs zullen hiermee te maken krijgen als ze straks weer open mogen. Veel bedrijven hadden hun rookruimtes al gesloten. Daarnaast worden sigarettenautomaten in cafés en restaurants verboden. Alleen zaken zonder alcoholvergunning mogen straks nog (onder voorwaarden) zo’n automaat binnen hebben hangen.

Beeld ANP XTRA

Thuiswerken

Nu thuiswerken bij veel bedrijven helemaal geïntegreerd is, mogen werknemers maximaal twee euro thuiswerkkostenvergoeding per dag declareren die zij belastingvrij mogen ontvangen.

Pensioenfondsen

De regels voor pensioenfondsen worden versoepeld. De afspraak komt erop neer dat pensioenfondsen in 2022 al mogen indexeren als ze een beleidsdekkingsgraad van 105 procent hebben. Daarmee kunnen miljoenen pensioenen verhoogd worden.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk dat de slimme laadpalen op drukke momenten veel stroom geven. Het omgekeerde is het geval.